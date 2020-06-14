Нардеп от ОПЗЖ Фельдман получил 250 тысяч гривен как "почетный гражданин"
Народный депутат из фракции ОПЗЖ Александр Фельдман еще в 2019 году получил стипендию "почетного гражданина Харькова". Награда составила 250 тысяч гривен, которую Фельдману выплатил Харьковский горсовет.
В целом в течение 2015 – 2019 годов Фельдман, как свидетельствуют его декларация на сайте НАПК, получил более 828 тысяч гривен стипендии. Об этом сообщает движение "Честно".
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Стоит отметить, что нардеп мог отказаться от этих денег, оставив их в бюджете Харькова. Однако Фельдман решил оставить деньги себе.
Вместе с Фельдманом награду "почетного гражданина Харькова" получили Михаил Добкин, Виктор Остапчук и Владимир Мысык. Соответствующую информацию они обнародовали в своих электронных декларациях.
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Что известно об Александре Фельдмане
- Политическую карьеру Фельдман начал в 2002 году. Был избран народным депутатом Украины IV созыва по одному из округов Харьковской области. Позже он становился депутатом Верховной Рады V, VI, VII, VIII и IX созывов. Был нардепом "Партии регионов", в которой председательствовал президент-беглец.
- 16 января 2014 года Фельдман голосовал за "диктаторские законы" – пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
- В ноябре 2019 года 78 народным депутатам не выплатили почти 3 миллиона гривен из-за прогулов заседаний комитетов и неучастие в голосованиях на заседаниях Верховной Рады. Одним из них был Фельдман.
- Награжден орденом "За заслуги" все трех степеней.
- По сообщению издания "Известия news", с 2018 года Фельдман начал предоставлять денежную стипендию выпускникам школ Харьковщины, которые сдали ВНО на максимальный балл. Средства на эту стипендию были использованы именно со стипендии "почетного гражданина Харькова"