Народный депутат из фракции ОПЗЖ Александр Фельдман еще в 2019 году получил стипендию "почетного гражданина Харькова". Награда составила 250 тысяч гривен, которую Фельдману выплатил Харьковский горсовет.

В целом в течение 2015 – 2019 годов Фельдман, как свидетельствуют его декларация на сайте НАПК, получил более 828 тысяч гривен стипендии. Об этом сообщает движение "Честно".

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Стоит отметить, что нардеп мог отказаться от этих денег, оставив их в бюджете Харькова. Однако Фельдман решил оставить деньги себе.

Вместе с Фельдманом награду "почетного гражданина Харькова" получили Михаил Добкин, Виктор Остапчук и Владимир Мысык. Соответствующую информацию они обнародовали в своих электронных декларациях.

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Что известно об Александре Фельдмане