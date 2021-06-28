Остановили просто так, – "слуга" Васильковский опроверг, что был пьяным за рулем

Ранее СМИ сообщили, что в Одессе поймали пьяным за рулем нардепа от "Слуги народа" Игоря Васильковского. Сам парламентарий эту информацию опроверг, отметив, что был трезв, а остановили его просто так.

В комментарии одному из изданий Васильковский заявил, что утром 28 июня сдал все анализы, чтобы доказать, что не был пьян и не употреблял наркотики.

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"Слуга" уверяет, что был трезв

Честно, у меня уже давление, чувствую, что колбасит, я уже не рад, что политиком стал. Ужас какой. Но ничего пройдем и это. Забрали права, не понимаю почему, буду писать жалобы,

– заявил нардеп.

Он рассказал, что в 10:00 уехал лично на государственную экспертизу и сдал полностью все анализы: "на алкоголь, на наркотики, на все, что было". Результат алкогольной экспертизы у него уже есть, наркотической будет 15 июля.

"Меня просто так остановили, я просто ехал домой, и просто решили написать какую-нибудь глупость", – заверил "слуга". По его словам, теперь он пытается показать, что не "жираф".

Слова о его якобы пьяном вождении называет клеветой. Мол, в основном ездит с водителем, однако накануне решил сделать исключение. Алкоголь, убеждает Васильковский, он не принимает из-за гепатита.

Также парламентарий рассказал, что его остановили 7 экипажей полиции, у которых при себе не было алкотестеров. А он их якобы спросил: "А как в лицо? У вас что детектор в носу или что". Васильковский подытожил, что после этого все и началось.

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