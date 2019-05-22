Александр Онищенко заявил, что вернется в Украину для участия в судебном процессе. Он отметил, что о своей готовности и планах вернуться сообщал судебным органам и НАБУ.

Онищенко отметил что уже сегодня, 22 мая, состоится первое заседание суда, однако на нем он не будет присутствовать, а планирует приехать на второе заседание, сообщило издание "112 Украина".

Читайте также: Скандальные назначения: за что Порошенко наградил личного охранника

Я в Киев не вернулся еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Думаю, завтра будет первое заседание суда, и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней – две недели,

– заявил Онищенко.

Кроме того, нардеп-беглец добавил, что рассматривает возможность участия в парламентских выборах, но не рассказал, с какой именно политической силой.

Также Онищенко заявил, что намерен добиваться через суды преследования президента Украины Петра Порошенко "из-за его коррупционных схем".

Ранее НАБУ сообщал, что первое заседание суда по газовому делу депутата Александра Онищенко назначено на 10 июня 2019 года.

Онищенко уже более 3 лет скрывается от украинского правосудия.

Что такое "газовое дело" Онищенко?Следствие выяснило, что в период 2013-2016 годов члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 миллиарда гривен. В результате госпредприятие "Укргаздобыча", которое добывает газ, понесло убытки более чем 740 миллионов гривен.



К участию в "газовой схеме" причастны 29 человек, в том числе Александр Онищенко. Его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.