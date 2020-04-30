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      Нардеп Холодов объяснил, почему он во время карантина улетел на Кипр и до сих пор не вернулся

      - Читати новину українською
      Андрей Холодов
      Андрей Холодов / kp.ua

      Народный депутат Андрей Холодов во время объявления карантина отправился на Кипр. Он до сих пор не вернулся и пропустил не одно заседание Верховной Рады.

      После того, как информация о прогулах Холодова стала известной, нардеп опубликовал свою версию произошедшего.

      Напомним Нардеп от "Слуги народа" Холодов в начале карантина выехал на Кипр и до сих пор не вернулся

      Почему Холодов улетел на Кипр

      Холодов отправился на Кипр 15 марта – за два дня до анонсированного президентом прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. Но уже в момент, когда в Украине ввели карантин.

      По словам депутата, он полетел туда, ведь у его сына должна была быть операция там, и он хотел быть с семьей. В Украину Холодов планировал вернуться 17 марта.

      Отметим, что Холодов с женой владеют имением возле побережья в городе Лимасол. Именно в этом имении недавно была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов, которые связывают с табачным бизнесом в столице.

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      Почему не смог вернуться

      "Я планировал вернуться сразу после операции – 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака – Киев. Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом", – пояснил депутат.

      Свое заражение COVID-19 он связывал с тем, что в парламенте сидел рядом с Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, у которых был обнаружен коронавирус.

      Отметим В Украине 10 406 человек заболели коронавирусом

      "У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки", – убеждает депутат.

      Он даже опубликовал две медицинские справки (точнее, их перевод на русский язык), где врачи подтвердили вероятность заражения коронавирусом у него и приписали ему самоизолироваться.

      Именно поэтому, по словам Холодова, он пропустил самолет из Ларнаки, на котором эвакуировали других украинцев.


      Перевод медицинской справки, подтверждающей болезнь у Холодова во время пребывания на Кипре / фото Андрея Холодова

      "Таким образом я оказался заблокирован за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев, да еще и с достаточно обоснованными подозрениями на COVID-19", – написал Холодов.

      По его словам, он 12 дней принимал антибиотики и находился в самоизоляции.

      Теперь же Холодов заявил, что планирует вернуться в Украину. Сделать это он хочет 30 апреля, когда будет рейс Ларнака – Киев.

      Нардеп также заявил, что президент Зеленский и во фракции "Слуга народа" большинство знали о его ситуации. 

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Кипр Верховная Рада Слуга народа Карантин в Украине 2020 Новости политики
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