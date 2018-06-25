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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Нардеп объяснила, какая страна переживает кризис и заинтересована в торговле с Украиной

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Елена Сотник
Елена Сотник / samopomich.ua

В Украины с Турцией очень хорошие отношения, а за последние четыре года значительно вырос уровень торговли. Поэтому не надо говорить о том, что у нас просто конструктивные отношения, ведь Турция один из ключевых партнеров Украины.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала председатель наблюдательной миссии ПАСЕ на выборах в Турции Елена Сотник.

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"Я точно не говорила бы о том, что значительно улучшаются отношения Турции с Россией. Турки достаточно прагматичны, как и большинство других стран. Они сотрудничают с теми, где есть определенная экономическая выгода", – отметила Сотник.

По ее словам, Турция находится в экономическом кризисе и для них вопрос торговли является одним из ключевых, поэтому Украине нужно наблюдать, как мы строим отношения с этой страной. Можно сказать, что сегодня эти отношения достаточно эффективные и плодотворные.

"Показательно, что президент Украины один из первых сегодня разговаривал с Эрдоганом, а это свидетельствует о хороших отношениях на высшем уровне, поэтому не надо делать трагедию", – подчеркнула нардеп.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Турции
Источник: 24 канал
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