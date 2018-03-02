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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Нардеп от БПП и судья делают все, чтобы киллеры по делу ГПЗКУ избежали наказания, – эксперт

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Произвол в сфере украинского правосудия
Произвол в сфере украинского правосудия / ekathimerini.com

Отпустив киллеров по делу Государственной зерновой корпорации Украины, Печерский районный суд продемонстрировал вопиющий беспредел украинского правосудия.

Такое мнение в социальной сети Facebook озвучила блогер, политический консультант Анна Быкова, также назвав "цинизмом" попытки присутствовавшего на заседании народного депутата взять на поруки одного из подозреваемых – родственника его помощников.

"Так кто же стоит за киллерами по делу Зерновой корпорации? Опять и снова - очередной вопиющий беспредел в сфере украинского правосудия. Группу киллеров, подозреваемых в покушении и организации заказного убийства главы зерновой корпорации, отпускают под залог в 350 тысяч гривен!" – возмутилась блогер.

Также она назвала откровенным цинизмом тот факт, что в зал Печерского суда пришел народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Лубинец, попытавшийся взять на поруки одного из "мокрушников" Николая Стрепаченко. При том что, как заметила эксперт, подозреваемый является родственником двух помощников нардепа на общественных началах.

"В политике я очень не люблю две вещи: тушкование и кумовство, или "родственные коррупционные связи". Зайдя на страничку депутата на сайте Рады легко убедиться, что обвиняемый в убийстве Николай Николаевич Стрепаченко является родственником сразу двух его помощников: сыном Стрепаченко Николая Борисовича и братом Стрепаченко Ольги Николаевны. Это уже не просто семейные – это какие-то мафиозные отношения! Подведу итог - это откровенное, циничное наплевательство на закон, правосудие, мнение общества. Киллеров отпускают на свободу, а нардепы от провластной партии им в этом содействуют, всячески помогают, не опасаясь резонанса в обществе, подозрений в причастности. Да им просто плевать, ведь они чувствуют себя в полной безопасности и делают это абсолютно открыто!" – подчеркнула Быкова.

В связи с этим резонансным делом у нее возникли два вопроса руководству страны, судьям и правоохранительным органам.

"Первый: как на это отреагирует Генпрокуратура, НАБУ и Высший совет правосудия? И собираются ли они реагировать вообще? Второй: кто же такой влиятельный стоит за этими киллерами, что смог "убедить" судью отпустить убийц, и нардепа идти в суд, чтобы отмазать киллеров по такому резонансному делу?" – написала Анна Быкова.

Напомним, что 10 ноября 2017 года на одного из руководителей ГПЗКУ было совершено покушение. На днях Национальная полиция задержала членов преступной группы, которые подозреваются в организации этого нападения.

На заседании Печерского суда подозреваемые – Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик – были отпущены под залог в 350 тысяч гривен судьей Ларисой Цокол.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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