Нардеп от "Слуги народа" Холодов в начале карантина уехал на Кипр и до сих пор не вернулся

Не все украинцы придержались призыва президента Владимира Зеленского на время карантина вернуться в Украину. Некоторые решили наоборот – уехать из страны. Среди них и народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта – за два дня до анонсированного президентом прекращение регулярного пассажирского авиасообщения. Но уже в момент, когда в Украине ввели карантин. Об этом сообщают журналисты программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

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С тех пор народный депутат не возвращался – то есть уже полтора месяца находится за пределами страны. Он пропустил пять внеочередных заседаний Верховной Рады.



Андрей Холодов пропустил заседание Верховной Рады во время карантина

Кроме этих пленарных заседаний, Холодов пропустил заседание своего комитета 30 марта, при этом, принимал участие в следующих заседаниях комитета в режиме онлайн.

Имел ли Холодов возможность вернуться в Украину

С тех пор компания Sky Up по меньшей мере один раз совершала эвакуационный рейс украинских граждан с Кипра (20 марта).

Где до сих пор находится Холодов

По данным журналистов "Схем", на Кипре депутат Холодов с женой имеют в собственности имение вблизи побережья в городе Лимассол. Именно в этом имении до недавнего времени была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских Мафов, что в конце концов вывело журналистов на отношение семьи депутата столичного табачного бизнеса.

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По состоянию на 29 апреля депутат от "Слуги народа" оставался на Кипре и не прибывал в Украину, это "Схемам" подтвердили три несвязанные между собой источника – один среди правоохранителей Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, второй – в украинской авиакомпании, и третий – в Государственной пограничной службе Украины.

Холодов и табачный бизнес

В ноябре 2019 года журналисты "Схем" установили, что семья Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет – от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") до распространения этих партий в киоски (собственник киосков – "Киев Маркет Солюшн") и розничным продажам в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако").

После обнародования расследования Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении Холодова. Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что проверит, не действовал ли парламентарий в условиях конфликта интересов.

А 13 апреля Верховная Рада проголосовала законопроект 1049 без "табачной правки", которую продвигал "слуга народа" Холодов.

Жена Андрея Холодова Екатерина Шаховская является кумой Оксаны Марченко – жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.