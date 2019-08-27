Нардеп от "Слуги народа" рассказала, сколько на самом деле тратит в месяц: эксклюзив

Для жителя небольшого городка она великовата, а для бизнесмена – маловата. Зарлата депутата нового созыва будет от 36 тысяч гривен на месяц, с доплатами – до 50. Однако, по мнению председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, этой суммы для народного избранника недостаточно. Так сколько в месяц тратят нардепы и как повышение зарплаты может повлиять на состояние коррупции в Украине – далее.

Новым избранникам, а особенно тем, кто пришел в политику из бизнеса, будет изрядно трудно вписаться в новый бюджет.

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Журналисты 24 канала вместе с новоизбранным депутатом от "Слуги народа" посчитали, сколько тратит рядовой нардеп и какой должна быть зарплата народного избранника.

Нардеп от президентской партии и экс-журналистка Ольга Василевская-Смаглюк вместе с семьей живет в элитном закрытом коттеджном городке под Киевом.



Дом с участком в 2,5 сотки четыре года назад обошелся семье в миллион триста тысяч гривен

Да и его содержание влетает в копеечку: зимой где-то семь тысяч гривен, летом – почти четыре. Немалые расходы и на семью, ведь супруги воспитывают двух дочерей.

17,5 тысяч гривен я платила за садик. Моя машина переведена на газ, раньше я платила где-то четыре тысячи гривен за бензин. Также у меня есть вещи, которые я ношу уже 10 лет, надо мной муж издевается, но это хорошие брендовые вещи. К тому же, одеть детей на зиму стоило где-то 100 евро. В прошлом году мы ездили в Болгарию, этот отдых стоил еще 1800 евро,

– подсчитала новоизбранная депутат.

Квартира нардепа от "Слуги народа"

Семья Ольги за здоровое питание – простые продукты, минимум жареного и никаких полуфабрикатов. На работу берет перекус, дети едят в садике. Если же отовариваться серьезно, с перспективой на месяц, то аж три тысячи гривен стоят моющие средства и товары для дома. Ольга призналась, что чек с продуктами, которых хватает на неделю, составляет от 1200 гривен.



Чек с продуктами, которых хватает на неделю, составляет от 1200 гривен

Ранее доход Ольги составлял 60 тысяч гривен в месяц. Став народным депутатом, она будет получать меньше. На каждого избранника выделяют почти по 50 тысяч гривен на месяц. Лишь 18,5 тысяч которых – оклад. Остальные – на депутатскую деятельность, включая транспорт и связь. Поэтому Ольга совсем не против повышения.



Сколько получает нардеп Верховной Рады

О повышении уже говорят в команде "Слуги народа". Эксперты тоже убеждены, что это хорошая идея. Более того таким может быть первый шаг противодействия коррупции.

К сожалению, мы должны сравнивать не со средними и минимальными зарплатами, а с тем, что эти люди могут получить в частном секторе. И мы понимаем, что в прошлой Раде большинство депутатов получали зарплату в конверте. Ведь на самом деле, кто платит, тот и заказывает музыку,

– пояснил экономический эксперт Сергей Фурса.

Но убережет ли новых депутатов повышение зарплаты от соблазна? Политолог Тарас Семенюк отметил, что это уже вопрос личной ответственности. Если они захотят брать взятки, то они найдут пути, как это сделать, говорит Тарас.

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С тем, что зарплату надо увеличить, согласился и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Однако какую цифру считает приемлемой – не уточнил.