Нардеп отреагировал на действия помощника, который подстрелил подростка

Народный депутат Юлий Мамчур подтвердил информацию о том, что его помощник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил подростка на стадионе в Вишневом.

У себя в Facebook Мамчур извинился перед детьми и их родителями за поступок своего помощника.

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"Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом", – отметил он.

Нардеп также сообщил, что лишил злоумышленника статуса помощника народного депутата на общественных началах.

Напомним, в городе Вишневое Киевской области нетрезвый мужчина ранил из травматического оружия 14-летнего парня. Позже стало известно, что задержали за стрельбу мужчину по фамилии Штанько, который оказался помощником на общественных началах нардепа от БПП Юлия Мамчура.