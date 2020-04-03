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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Нардеп Руслан Горбенко говорит, что излечился от коронавируса: какие препараты принимал

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      Руслан Горбенко вылечился от коронавируса / Фото: Фейсбук Горбенко

      Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко с 23 марта находится в Александровской больнице Киева с COVID-19. Он получил отрицательный тест и может отправиться домой.

      В понедельник Горбенко будут выписывать из больницы. По крайней мере об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

      К теме У депутата Шахова, который болел коронавирусом, уже 2 отрицательных теста

      Как он отметил, его состояние при поступлении в больницу было тяжелым. В своем посте он выразил благодарность всему медицинскому персоналу инфекционного отделения Александровской больницы и в частности заведующей Татьяне Ильдаровне. А также дал совет из собственного опыта:

      Как только начинаются симптомы – сразу начинайте лечение, тогда через 5 дней можно вылечиться в домашних условиях,
      – написал Горбенко.

      Что принимал Горбенко

      • Плаквенил – 10 дней 2 таблетки в день;
      • Азицин – 1 таблетка в день;
      • Амброксол – 3 таблетки в день;
      • Лоратадин – 1 таблетка на ночь;
      • Антибиотик Меронем – 3 раза в день внутривенно;
      • Ингаляции Лаферобионом
      • Температуру сбивал Парацетамолом.

      Кто еще из действующих нардепов заболел

      • Первым на COVID-2019 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Куршевеле. На данный момент у него два негативных теста, и сам нардеп говорит, что здоров.
      • 21 марта стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова – Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудик заразился коронавирусом.
      • Первым из "слуг народа" подтвердил информацию о болезни Руслан Горбенко. О диагнозе он узнал 23 марта.
      • 28 марта о том, что заболела коронавирус, узнала нардеп Анна Скороход. Хотя сейчас она внефракционная, ранее принадлежала к "Слуге народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине.
      • 29 марта заразился "Слуга народа" Владимир Ватрас.

      Нардепи хворіНардепы, больные коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Верховная Рада Медицина Новости Здоровье Здоровье Слуга народа Коронавирус в Украине Больница Новости Украины Новости политики
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