Нардеп Руслан Горбенко говорит, что излечился от коронавируса: какие препараты принимал

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко с 23 марта находится в Александровской больнице Киева с COVID-19. Он получил отрицательный тест и может отправиться домой.

В понедельник Горбенко будут выписывать из больницы. По крайней мере об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Как он отметил, его состояние при поступлении в больницу было тяжелым. В своем посте он выразил благодарность всему медицинскому персоналу инфекционного отделения Александровской больницы и в частности заведующей Татьяне Ильдаровне. А также дал совет из собственного опыта:

Как только начинаются симптомы – сразу начинайте лечение, тогда через 5 дней можно вылечиться в домашних условиях,

– написал Горбенко.

Что принимал Горбенко

Плаквенил – 10 дней 2 таблетки в день;

Азицин – 1 таблетка в день;

Амброксол – 3 таблетки в день;

Лоратадин – 1 таблетка на ночь;

Антибиотик Меронем – 3 раза в день внутривенно;

Ингаляции Лаферобионом

Температуру сбивал Парацетамолом.

Кто еще из действующих нардепов заболел

Первым на COVID-2019 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов . Он отдыхал в Куршевеле. На данный момент у него два негативных теста, и сам нардеп говорит, что здоров.

. Он отдыхал в Куршевеле. На данный момент у него два негативных теста, и сам нардеп говорит, что здоров. 21 марта стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова – Сергея Вельможного . Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.

. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице. Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева .

. 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудик заразился коронавирусом.

заразился коронавирусом. Первым из "слуг народа" подтвердил информацию о болезни Руслан Горбенко . О диагнозе он узнал 23 марта.

. О диагнозе он узнал 23 марта. 28 марта о том, что заболела коронавирус, узнала нардеп Анна Скороход . Хотя сейчас она внефракционная, ранее принадлежала к "Слуге народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине.

. Хотя сейчас она внефракционная, ранее принадлежала к "Слуге народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине. 29 марта заразился "Слуга народа" Владимир Ватрас.

Нардепы, больные коронавирусом / Инфографика 24 канала