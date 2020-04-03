Нардеп Руслан Горбенко говорит, что излечился от коронавируса: какие препараты принимал
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко с 23 марта находится в Александровской больнице Киева с COVID-19. Он получил отрицательный тест и может отправиться домой.
В понедельник Горбенко будут выписывать из больницы. По крайней мере об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
К теме У депутата Шахова, который болел коронавирусом, уже 2 отрицательных теста
Как он отметил, его состояние при поступлении в больницу было тяжелым. В своем посте он выразил благодарность всему медицинскому персоналу инфекционного отделения Александровской больницы и в частности заведующей Татьяне Ильдаровне. А также дал совет из собственного опыта:
Как только начинаются симптомы – сразу начинайте лечение, тогда через 5 дней можно вылечиться в домашних условиях,
– написал Горбенко.
Что принимал Горбенко
- Плаквенил – 10 дней 2 таблетки в день;
- Азицин – 1 таблетка в день;
- Амброксол – 3 таблетки в день;
- Лоратадин – 1 таблетка на ночь;
- Антибиотик Меронем – 3 раза в день внутривенно;
- Ингаляции Лаферобионом
- Температуру сбивал Парацетамолом.
Кто еще из действующих нардепов заболел
- Первым на COVID-2019 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Куршевеле. На данный момент у него два негативных теста, и сам нардеп говорит, что здоров.
- 21 марта стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова – Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
- Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
- 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудик заразился коронавирусом.
- Первым из "слуг народа" подтвердил информацию о болезни Руслан Горбенко. О диагнозе он узнал 23 марта.
- 28 марта о том, что заболела коронавирус, узнала нардеп Анна Скороход. Хотя сейчас она внефракционная, ранее принадлежала к "Слуге народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине.
- 29 марта заразился "Слуга народа" Владимир Ватрас.
Читайте также
-
Топ-чиновник незаконно передавал тайные документы: известно кто именносегодня , 13:10
-
Венедиктова проводит совещание с Нефедовым и руководителем ГБР: деталисегодня , 13:25
-
Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогаетсегодня , 14:31
-
В Черновцах несмотря на жесткий карантин более 100 человек прощаются с погибшим военным: фотосегодня , 13:48
-
Когда ожидать пик эпидемии COVID-19 в Киеве: предположение главы ОГАсегодня , 16:40
-
Украина не соглашается на предложенные боевиками списки на обмен, – СМИсегодня , 14:35