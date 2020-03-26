Нардеп с коронавирусом показал, чем его кормят: фото

Сергей Шахов, который первым из народных депутатов заболел Covid-19, недавно показал условия содержания в инфекционном отделении Александровской больницы. Теперь, после слухов о якобы VIP-палате для больных, он показал то, чем кормят больных.

По словам Шахова, еда обычная и постная, хоть у него вообще пропал аппетит из-за болезни. Свои карантинные будни в Александровской больнице Шахов показывает в фейсбуке.

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Меня настойчиво просят показать, чем кормят пациентов в больнице. Скажу сразу – еда вкусная, настолько, насколько может быть вкусным диетический стол. Но у меня по-прежнему плохой аппетит, стараюсь хоть что-то есть, что бы организм имел силу бороться с недугом. Сегодня на обед был легкий картофельный суп,

– цитирует Шахова издание inforesist.org.

Шутя Шахов сказал, что возможно, его устраивает такой скромный обед из-за того, что он "обычный парень из села". Стоит также отметить, что у Шахова сильный кашель, который очень слышно во время его онлайн-трансляций в фейсбуке.

Свое больничное меню показал и другой больной на коронавирус нардеп Александр Лукашев. У него такая же блюдо с супом и молочная каша.



Лукашев тоже находится в Александровской больнице / Фото inforesist.org



Не совсем VIP-овский суп / Фото inforesist.org



Коронавирус и депутаты: коротко