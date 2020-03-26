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      Нардеп с коронавирусом показал, чем его кормят: фото

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      Сергей Шахов, который первым из народных депутатов заболел Covid-19, недавно показал условия содержания в инфекционном отделении Александровской больницы. Теперь, после слухов о якобы VIP-палате для больных, он показал то, чем кормят больных.

      По словам Шахова, еда обычная и постная, хоть у него вообще пропал аппетит из-за болезни. Свои карантинные будни в Александровской больнице Шахов показывает в фейсбуке.

      Ранее Больной коронавирусом Шахов показал свою палату и рассказал, как его лечат

      Меня настойчиво просят показать, чем кормят пациентов в больнице. Скажу сразу – еда вкусная, настолько, насколько может быть вкусным диетический стол. Но у меня по-прежнему плохой аппетит, стараюсь хоть что-то есть, что бы организм имел силу бороться с недугом. Сегодня на обед был легкий картофельный суп,
      – цитирует Шахова издание inforesist.org.

      Шутя Шахов сказал, что возможно, его устраивает такой скромный обед из-за того, что он "обычный парень из села". Стоит также отметить, что у Шахова сильный кашель, который очень слышно во время его онлайн-трансляций в фейсбуке.

      Свое больничное меню показал и другой больной на коронавирус нардеп Александр Лукашев. У него такая же блюдо с супом и молочная каша.


      Лукашев тоже находится в Александровской больнице / Фото inforesist.org


      Не совсем VIP-овский суп      Фото inforesist.org
       

      Коронавирус и депутаты: коротко

      • 18 марта тесты подтвердили у депутата коронавирус. Подцепил он его, скорее всего, на отдыхе в Италии.
      • Сначала он находился в самоизоляции, однако, впоследствии его госпитализировали в инфекционное отделение больницы.
      • Позже стало известно о подозрении в коронавирусе у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова – Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта о диазнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.
      • В этот же день появилась информация, что Covid-2019 обнаружили в мажоритарщика Сергея Рудыка. Данные об этом подтвердила его коллега.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики Здоровое питание Больница Новости Киева Коронавирус в Украине Сергей Шахов
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