Нардеп Сергей Рыбалка создает в ВР новую депутатскую группу для защиты своего бизнеса в ОРДЛО

Народный депутат от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка создает в Верховной Раде межфракционное депутатское объединение "Независимость и развитие", руководителем которого станет сам Рыбалка.

Об этом говорится в обращении народного избранника к председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

"Руководствуясь требованиями ст. 60-1 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения "Независимость и развитие", руководителем которого определено меня – народного депутата Украины Рыбалка Сергея Викторовича", – говорится в документе.

Приглашение войти в межфракционное объединение "Независимость и развитие" уже получили народные избранники из разных депутатских фракций. Правда, пока депутаты неохотно откликаются на инициативу Сергея Рыбалки. Причина – одиозность инициатора нового парламентского образования и недавние судебные решения, связанные с торговлей родственных фирм депутата-радикала на территории ОРДЛО и в аннексированном Крыму. Большинство парламентариев считают вероятный вход в новое межфракционное объединение большим репутационным риском персонально для себя и для своего политического будущего.

Как говорят в кулуарах Верховной Рады, инициатива о создании нового межфракционного объединения в ВР может быть ответом нардепа на недавние судебные приговоры в деле о финансировании терроризма топ-менеджерами семейного предприятия Сергея Рыбалки.

Так, 29 марта 2018 года Апелляционный суд Сумской области утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым гражданином Юрием Джабраиловим в совершении пособничества финансирования терроризма по предварительному сговору лиц (ч.5 ст. 27 и ч.2 ст. 258-5 Уголовного Кодекса Украины). Согласно условиям соглашения Джабраилов безоговорочно признал свою вину в совершении данного преступления. Джабраилов обвинялся СБУ и Прокуратурой в том, что на протяжении 2016-го года совместно с другими лицами, будучи осведомленным о факте деятельности на территории ОРДЛО террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", способствовал незаконной поставке продуктов ООО "Снэк Экспорт" террористам на оккупированный Донбасс.

До сих пор остается неизвестной судьба другого топ-менеджера корпорации "Снек Экспорт" Дениса Пробачая, который был задержан и арестован осенью 2017-го вместе с Джабраиловим по подозрению в организации финансирования террористов на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Адвокаты Пробачая через процессуальные зацепки препятствуют передаче дела в суд.

Как неоднократно заявлял в украинских СМИ, сам народный депутат Сергей Рыбалка, ООО "Снэк Экспорт" является частью его семейного бизнеса, к ведению которого депутат-радикал имеет непосредственное отношение и после получения депутатского мандата осенью 2014-го.

С подробностями судебного решения по делу топ-менеджеров корпорации "Снек Экспорт" можно ознакомиться по ссылке.