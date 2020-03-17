Нардеп "Юзик" попал в ДТП: фото

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, более известный под "кварталовским" псевдонимом "Юзик", попал в ДТП в Киеве. Инцидент произошел 17 марта.

Свидетелем ДТП стал нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко.

Вспомним "Юзик" взял в помощницы собственную жену

Судя по фотографиям, опубликованным депутатом партии "Батькивщина" в фейсбуке, Корявченков стал виновником аварии.

Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик,

– подписал фото Кабаченко.



Пост Кабаченко в фейсбуке / Скриншот

Заметим, что Юрий Корявченков уже не первый раз нарушает правила дорожного движения. В Одессе он оставил свой внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. Его авто перекрыло дорогу спасателям, которые продолжали ликвидировать последствия пожара в одесском институте.

Фото приключений "Юзика" в Одессе – по ссылке.