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      Нардеп "Юзик" попал в ДТП: фото

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      Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, более известный под "кварталовским" псевдонимом "Юзик", попал в ДТП в Киеве. Инцидент произошел 17 марта.

      Свидетелем ДТП стал нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко.

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      Судя по фотографиям, опубликованным депутатом партии "Батькивщина" в фейсбуке, Корявченков стал виновником аварии.

      Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик,
      – подписал фото Кабаченко.


      Пост Кабаченко в фейсбуке / Скриншот

      Заметим, что Юрий Корявченков уже не первый раз нарушает правила дорожного движения. В Одессе он оставил свой внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. Его авто перекрыло дорогу спасателям, которые продолжали ликвидировать последствия пожара в одесском институте.

      Фото приключений "Юзика" в Одессе – по ссылке.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Квартал 95 Полиция Верховная Рада Аварии и ДТП Новости Киева Слуга народа Новости политики
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