Нардеп заявил, что Киев теряет Одессу, как в свое время было с Донбассом

Народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко утверждает, что сегодня действующая украинская власть теряет Одессу. Такое суждение он объясняет недавними нападениями на местных активистов.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook

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"Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только, вместо Ахметова и Януковича, там – Галантерник и Труханов", – отметил парламентарий.

Как объясняет политик, террор против активистов в Одессе набрал давно невиданных масштабов. В частности, он имеет в виду неоднократные нападения на Виталия Устименко и Сергея Стерненко.

В связи с такой тревожной ситуацией Луценко обратился к главе СНБО Александру Турчинову и просит инициировать заседание ведомства по ситуации в городе.

Также народный избранник опубликовал фото соответствующего документа.



Игорь Луценко обратился к секретарю СНБО Александру Турчинову по ситуации в Одессе



Депутатское обращение Луценко поддержали другие парламентарии

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненка. Мужчина сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось бежать.



А уже 5 июня в этом городе двое неизвестных напали с ножом на члена Совета общественного контроля НАБУ, лидера местного "Автомайдана", активиста Виталия Устименко.