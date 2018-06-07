Нардеп заявил, что Киев теряет Одессу, как в свое время было с Донбассом
Народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко утверждает, что сегодня действующая украинская власть теряет Одессу. Такое суждение он объясняет недавними нападениями на местных активистов.
Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook
Читайте также: Полиция Одессы выяснила, кто избил американского певца Билла Уоррена
"Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только, вместо Ахметова и Януковича, там – Галантерник и Труханов", – отметил парламентарий.
Как объясняет политик, террор против активистов в Одессе набрал давно невиданных масштабов. В частности, он имеет в виду неоднократные нападения на Виталия Устименко и Сергея Стерненко.
В связи с такой тревожной ситуацией Луценко обратился к главе СНБО Александру Турчинову и просит инициировать заседание ведомства по ситуации в городе.
Также народный избранник опубликовал фото соответствующего документа.
Игорь Луценко обратился к секретарю СНБО Александру Турчинову по ситуации в Одессе
Депутатское обращение Луценко поддержали другие парламентарии
Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненка. Мужчина сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось бежать.
А уже 5 июня в этом городе двое неизвестных напали с ножом на члена Совета общественного контроля НАБУ, лидера местного "Автомайдана", активиста Виталия Устименко.