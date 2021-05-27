До МПС входять парламенти майже всіх країн світу. Вперше представниця України обійняла таку високу посаду.
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Призначення може покращити відносини з парламентами інших країн
Сама Василенко каже, що це покращить дипломатичні відносини з парламентами інших країн. Також офіційний Київ матиме більше можливості висловитись у ключових міжнародних питаннях.
Василенко наполягає на врахуванні принципів гендерної рівності
Щодо пріоритетів у роботі, то нардепка наголосила на необхідності врахувати принципи гендерної рівності при розробці національних стратегій виходу з пандемії.
У подоланні пандемії та розбудови кращого "завтра", ми повинні пам'ятати, що наслідки COVID-19 зовсім не гендерно-нейтральні. На передовій боротьби з пандемією 70% борців – це жінки. В той же час від наслідків пандемії найбільше постраждали також жінки,
– зазначила у першій своїй промові Василенко.
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Що запропонувала Василенко:
- посилити рівний доступ жінок і чоловіків до керівних посад в місцях прийняття рішень;
- створити рівні умови економічного зростання;
- парламенти повинні активізувати свої зусилля у боротьбі з насильством щодо жінок, у тому числі в інтернеті;
- парламенти мають стати прикладами гендерної рівності і інклюзивності.