Нардепы попиарились на коронавирусе: в КИУ рассказали о спекуляциях

Народные депутаты зарегистрировали 55 законопроектов, направленных на противодействие коронавирусу. Из них 21 документ предусматривал экономическую поддержку населения, однако 10 из этих инициатив не имели никакого финансово-экономического обоснования.

Фактично кожна парламентська фракція запропонувала своє бачення боротьби з пандемією коронавірусу, проте великою була й кількість законопроєктів від окремих депутатів. Частина з документів не базувалась на розрахунках і, радше, нагадувала посібник з побажань політика. Про це повідомила громадська організація Комітет виборців України у фейсбуці.

Читайте також Коли Верховна Рада виходить з карантину: відома дата

У пояснювальній записці до кожного з них вказано, що "законопроєкт не потребує видатків із державного бюджету України", хоч на практиці вимагає коштів на реалізацію. Ще частина депутатів формально заповнили відповідну графу, однак не вказали в ній жодних конкретних цифр чи розрахунків,

– пояснюють у повідомленні КВУ.

КВУ наводить приклади таких законопроєктів:

Законопроєкт №3306-1 (Королевська, Солод): пропонує у зв'язку з карантином запровадити одноразову грошову допомогу для непрацездатних осіб. Вказано, що проєкт не потребує додаткових витрат державного бюджету.

Законопроєкт №3306 (Мінько, Вацак, Колихаєв): пропонує здійснити одноразову доплату певним категоріям пенсіонерів у зв'язку з карантином. Ініціатори зазначили, що фінансові розрахунки має здійснити Кабмін.

Законопроєкт №3329 (Нестеренко, Чорний, Бородін, Поляков): передбачає звільнення від оподаткування доходів медичних працівників. Вказано, що проєкт не потребує додаткових витрат держбюджету.

Законопроєкт №3293 (Чорний): пропонує звільнити до 1 липня 2020 року від сплати податків і зборів платників податків, діяльність яких була призупинена на період карантину. Вказано, що проєкт не потребує додаткових витрат держбюджету.

Деякі нардепи були дуже працьовиті під час карантину. Наприклад, народний депутат Дмитро Чорний зі "Слуги народу" став співавтором одразу 7 законодавчих ініціатив, що стосуються протидії COVID-19.

Цікаво Десять депутатів пропустили 90% голосувань у Раді: антирейтинг прогульників

Значну кількість законопроєктів зареєстрували саме парламентарі з монобільшості. У КВУ вважають, що це дивно, адже президентська політсила мала б співпрацювати з урядом і погоджувати свої ініціативи, зокрема, з Міністерством фінансів.

Якщо пропонуються будь-які види доплат, тоді депутат має вказати, звідки взяти кошти на їх реалізацію і про які суми мовиться,

– пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Зверніть увагу! Закон "Про Регламент Верховної Ради" передбачає, що у разі внесення законопроєкту, ухвалення якого призведе до зміни показників бюджету, автор законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).