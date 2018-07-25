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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Нардепы и товарищи Островского просят не писать о смертельном ДТП в Киеве, – Мосийчук

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ДТП с Hummer в Киеве: знакомые Островского призывают ничего не писать о трагедии
ДТП с Hummer в Киеве: знакомые Островского призывают ничего не писать о трагедии / Кадр с видео

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что к нему поступают десятки телефонных звонков с просьбой ничего не писать о смертельном ДТП, во время которой Кирилл Островский на Hummer сбил 10-летнюю девочку в Киеве.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Водителем автомобиля Hummer оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

Полиция сообщила Островскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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Звонят и пишут, пишут и звонят, потому что одни с убийцей в один спортзал ходят, другие какой-то бизнес совместный имеют, а третьи просто хорошо знакомы и все просят не вмешиваться, не писать и дать возможность правоохранителям и суду определить, кто виноват в этом ДТП. Дошло до того, что по этому поводу даже позвонили несколько коллег народных депутатов. Они, правда, отметили, что убийца должен ответить по закону, но тоже просили не писать ничего про этот случай,
– говорится в сообщении Мосийчука.

Народный депутат выразил убеждение, что главной целью всех друзей участника аварии является то, "чтобы об этом преступлении меньше писали и показывали, чтобы меньше было огласки, ведь тогда в разы легче отмазать убийцу".

Мосийчук также отметил, что имеет 2 несовершеннолетних детей и опекается дочерью своего погибшего охранника, которые ходят по улицам Киева "и их тоже может убить пьяное или обколоте быдло за рулем!"

"Я работаю первым заместителем председателя комитета ВРУ по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности и парламентский контроль за расследованием резонансных преступлений никто не отменял! Я обязуюсь контролировать расследование и суд над этим убийцей вплоть до вынесения судом справедливого приговора!", – пообещал народный избранник.

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Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Жертвы Аварии и ДТП ДТП з Hummer у Киеве Новости Киева Игорь Мосийчук
Источник: 24 канал
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