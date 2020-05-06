Нардепы призвали Шмыгаля предотвратить снижение доли электроэнергии с АЭС
Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации. В то же время в Минэнерго говорят, что если бы государство не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.
Нардепы также призвали Шмыгаля соответственно пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы Украины. Соответствующим обращением располагает агентство Интерфакс-Украина.
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О чем говорится в обращении
В своем письме к Шмыгалю нардепы отмечают, что рынок электроэнергии оперативно реагирует на изменение структуры энергетического баланса, в частности рост доли ТЭС на фоне ограничений АЭС.
"Средневзвешенная цена э/э, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае, но период не уточняется – 24 канал), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунального сферы и государственный сектор экономики", – говорится в тексте обращения к премьеру.
Угроза веерных отключений
В связи со снижением доли атомной электроэнергии в структуре генерации, рост конечной стоимости ресурса продолжится и в дальнейшем, считают депутаты. Кроме того, по их мнению, ограничения АЭС будут способствовать росту риска веерных отключений электричества.
Негатив для "Энергоатома" и окружающей среды
Кроме того, в документе указывается, что ограничения АЭС негативно отразится на финансовых показателях "Энергоатома", который в дальнейшем будет нуждаться в значительной финансовой поддержке со стороны государства.
Депутаты также обеспокоены воздействием на окружающую среду устаревших блоков ТЭС и ТЭЦ.
Отдельное беспокойство вызывает вопрос влияния на окружающую среду генерации э/э устаревшими энергоблоками ТЭС и ТЭЦ без установленных электрофильтров,
– говорится в сообщении.
Поэтому нардепы просят предотвратить снижение доли АЭС в структуре производства, а также предоставить инициаторам письма копии документов, содержащих расчеты, технико-экономические обоснования и прогнозы, на основании которых в конце апреля 2020 года состоялся просмотр прогнозного баланса.
Кто подписал обращение к Шмыгалю
В целом обращение подписали 97 народных депутатов. Все – из "Слуги народа".
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев,
- глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус,
- заместитель глава энергетического комитета Олег Семинский,
- член энергетического комитета Андрей Жупанин,
- нардеп Александр Дубинский,
- нардеп Жан Беленюк.
Позиция Министерства энергетики
И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец во время круглого стола заявила, что в случае, если бы государство не пересмотрело энергетический баланс и не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.
Мы должны понимать – если мы не уменьшаем производство атомной энергии, мы должны платить и за атомную генерацию, которая была бы избыточной и создавала небалансы в энергосистеме, и одновременно платить за ограничение производства из возобновляемых источников,
– сказала Буславец.
По ее словам, в настоящее время в энергосистеме Украины – крупнейшая кризис за всю новейшую историю. Генерирующие электростанции производят избыток электроэнергии, поскольку ее потребление упало на 9%. Маневровые электростанции наоборот испытывают дефицит. Как следствие, все генерирующие мощности работают в убыток.
При этом в Украине растет количество "зеленых" электростанций, в которых государство обязано выкупать электроэнергию по повышенным тарифам.
Что известно об уменьшении электроэнергии с АЭС
- 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями.
- Позже стало известно, что "Энергоатом" после просмотра прогнозного баланса энергосистемы направил в "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году. Согласно ему, "Энергоатом" готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ровненской АЭС.
- Предполагается и работа на пониженной мощности ряда энергоблоков АЭС в разных областях Украины.
- Оператор системы передачи "Укрэнерго" неоднократно подчеркивал, что ограничения базовой нагрузки АЭС связаны со снижением на фоне пандемии и сезонного потепления, потребления электроэнергии. Это позволяет значительно уменьшить профицит электроэнергии в энергосистеме, обеспечив при этом увеличение доли полупиковой тепловой генерации.
- В то же время Минэнерго заявляло, что пересмотренный прогнозный баланс предусматривает ограничение производства для всех типов традиционной генерации, включая теплоэлектростанциями. Однако меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной, по данным ведомства, связан исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС обеспечивать необходимые резервы в энергосистеме должны ТЭС.