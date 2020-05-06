Нардепы призвали Шмыгаля предотвратить снижение доли электроэнергии с АЭС

Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации. В то же время в Минэнерго говорят, что если бы государство не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.

Нардепы также призвали Шмыгаля соответственно пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы Украины. Соответствующим обращением располагает агентство Интерфакс-Украина.

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О чем говорится в обращении

В своем письме к Шмыгалю нардепы отмечают, что рынок электроэнергии оперативно реагирует на изменение структуры энергетического баланса, в частности рост доли ТЭС на фоне ограничений АЭС.

"Средневзвешенная цена э/э, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае, но период не уточняется – 24 канал), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунального сферы и государственный сектор экономики", – говорится в тексте обращения к премьеру.

Угроза веерных отключений

В связи со снижением доли атомной электроэнергии в структуре генерации, рост конечной стоимости ресурса продолжится и в дальнейшем, считают депутаты. Кроме того, по их мнению, ограничения АЭС будут способствовать росту риска веерных отключений электричества.

Негатив для "Энергоатома" и окружающей среды

Кроме того, в документе указывается, что ограничения АЭС негативно отразится на финансовых показателях "Энергоатома", который в дальнейшем будет нуждаться в значительной финансовой поддержке со стороны государства.

Депутаты также обеспокоены воздействием на окружающую среду устаревших блоков ТЭС и ТЭЦ.

Отдельное беспокойство вызывает вопрос влияния на окружающую среду генерации э/э устаревшими энергоблоками ТЭС и ТЭЦ без установленных электрофильтров,

– говорится в сообщении.

Поэтому нардепы просят предотвратить снижение доли АЭС в структуре производства, а также предоставить инициаторам письма копии документов, содержащих расчеты, технико-экономические обоснования и прогнозы, на основании которых в конце апреля 2020 года состоялся просмотр прогнозного баланса.

Кто подписал обращение к Шмыгалю

В целом обращение подписали 97 народных депутатов. Все – из "Слуги народа".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев,

глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус,

заместитель глава энергетического комитета Олег Семинский,

член энергетического комитета Андрей Жупанин,

нардеп Александр Дубинский,

нардеп Жан Беленюк.

Позиция Министерства энергетики

И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец во время круглого стола заявила, что в случае, если бы государство не пересмотрело энергетический баланс и не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.

Мы должны понимать – если мы не уменьшаем производство атомной энергии, мы должны платить и за атомную генерацию, которая была бы избыточной и создавала небалансы в энергосистеме, и одновременно платить за ограничение производства из возобновляемых источников,

– сказала Буславец.

По ее словам, в настоящее время в энергосистеме Украины – крупнейшая кризис за всю новейшую историю. Генерирующие электростанции производят избыток электроэнергии, поскольку ее потребление упало на 9%. Маневровые электростанции наоборот испытывают дефицит. Как следствие, все генерирующие мощности работают в убыток.

При этом в Украине растет количество "зеленых" электростанций, в которых государство обязано выкупать электроэнергию по повышенным тарифам.

Что известно об уменьшении электроэнергии с АЭС