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      Нардепы призвали Шмыгаля предотвратить снижение доли электроэнергии с АЭС

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      Нардепи закликали Шмигаля запобігти зниженню частки електроенергії з АЕС
      Нардепи закликали Шмигаля запобігти зниженню частки електроенергії з АЕС / Колаж 24 каналу

      Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации. В то же время в Минэнерго говорят, что если бы государство не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.

      Нардепы также призвали Шмыгаля соответственно пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы Украины. Соответствующим обращением располагает агентство Интерфакс-Украина.

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      О чем говорится в обращении

      В своем письме к Шмыгалю нардепы отмечают, что рынок электроэнергии оперативно реагирует на изменение структуры энергетического баланса, в частности рост доли ТЭС на фоне ограничений АЭС.

      "Средневзвешенная цена э/э, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае, но период не уточняется – 24 канал), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунального сферы и государственный сектор экономики", – говорится в тексте обращения к премьеру.

      Угроза веерных отключений

      В связи со снижением доли атомной электроэнергии в структуре генерации, рост конечной стоимости ресурса продолжится и в дальнейшем, считают депутаты. Кроме того, по их мнению, ограничения АЭС будут способствовать росту риска веерных отключений электричества.

      Негатив для "Энергоатома" и окружающей среды

      Кроме того, в документе указывается, что ограничения АЭС негативно отразится на финансовых показателях "Энергоатома", который в дальнейшем будет нуждаться в значительной финансовой поддержке со стороны государства.

      Депутаты также обеспокоены воздействием на окружающую среду устаревших блоков ТЭС и ТЭЦ.

      Отдельное беспокойство вызывает вопрос влияния на окружающую среду генерации э/э устаревшими энергоблоками ТЭС и ТЭЦ без установленных электрофильтров,
       – говорится в сообщении.

      Поэтому нардепы просят предотвратить снижение доли АЭС в структуре производства, а также предоставить инициаторам письма копии документов, содержащих расчеты, технико-экономические обоснования и прогнозы, на основании которых в конце апреля 2020 года состоялся просмотр прогнозного баланса.

      Кто подписал обращение к Шмыгалю

      В целом обращение подписали 97 народных депутатов. Все – из "Слуги народа".

      • Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев,
      • глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус,
      • заместитель глава энергетического комитета Олег Семинский,
      • член энергетического комитета Андрей Жупанин,
      • нардеп Александр Дубинский,
      • нардеп Жан Беленюк.

      Позиция Министерства энергетики

      И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец во время круглого стола заявила, что в случае, если бы государство не пересмотрело энергетический баланс и не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.

      Мы должны понимать – если мы не уменьшаем производство атомной энергии, мы должны платить и за атомную генерацию, которая была бы избыточной и создавала небалансы в энергосистеме, и одновременно платить за ограничение производства из возобновляемых источников,
      – сказала Буславец.

      По ее словам, в настоящее время в энергосистеме Украины – крупнейшая кризис за всю новейшую историю. Генерирующие электростанции производят избыток электроэнергии, поскольку ее потребление упало на 9%. Маневровые электростанции наоборот испытывают дефицит. Как следствие, все генерирующие мощности работают в убыток.

      При этом в Украине растет количество "зеленых" электростанций, в которых государство обязано выкупать электроэнергию по повышенным тарифам.

      Что известно об уменьшении электроэнергии с АЭС

      • 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями.
      • Позже стало известно, что "Энергоатом" после просмотра прогнозного баланса энергосистемы направил в "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году. Согласно ему, "Энергоатом" готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ровненской АЭС.
      • Предполагается и работа на пониженной мощности ряда энергоблоков АЭС в разных областях Украины.
      • Оператор системы передачи "Укрэнерго" неоднократно подчеркивал, что ограничения базовой нагрузки АЭС связаны со снижением на фоне пандемии и сезонного потепления, потребления электроэнергии. Это позволяет значительно уменьшить профицит электроэнергии в энергосистеме, обеспечив при этом увеличение доли полупиковой тепловой генерации.
      • В то же время Минэнерго заявляло, что пересмотренный прогнозный баланс предусматривает ограничение производства для всех типов традиционной генерации, включая теплоэлектростанциями. Однако меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной, по данным ведомства, связан исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС обеспечивать необходимые резервы в энергосистеме должны ТЭС.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Солнечная энергетика АЭС Верховная Рада Ольга Буславець Энергетика Министерство энергетики и защиты окружающей среды Электроэнергия Слуга народа
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