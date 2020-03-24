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      Нардепы работают над "антикоронавирусным" пакетом законов: какие преимущества будут для граждан

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      Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов. В них речь пойдет о поддержке экономики и социальной защите населения из-за распространения коронавируса в Украине и вынужденного карантина.

      Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире программы "Политбюро" отметила, что такой пакет позволит усилить социальные гарантии государства.

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      "Я разговаривала со своим коллегой – председателем экономического Комитета. Они сейчас заканчивают ведение одного крупного законопроекта, – сказала Кравчук.

      По словам нардепа этот законопроект будет предоставлять определенные налоговые льготы для бизнеса, а также большой социальный блок, который позволит защитить людей, которые могут потерять трудоспособность или работу.

      Мы должны усилить социальные гарантии государства в этих случаях. Законопроекты будут зарегистрированы уже завтра,
      – отметила нардеп.

      Также она добавила, что ее коллеги из Комитета по вопросам здоровья нации готовят дополнительные медицинские законопроекты. Однако о том, в какой именно день состоится внеочередное заседание – пока неизвестно.

      "Нет ни повестки дня, ни официального документа, который бы мог созвать внеочередное заседание. Именно поэтому я не исключаю, что оно может состояться позже, чем в четверг", – добавила Кравчук.


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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Слуга народа
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