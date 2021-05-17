В воскресенье, 16 мая, на улице Светлой в Харькове внимание патрульных полицейских привлек мужчина. Он постоянно осматривался, а когда увидел правоохранителей – достал нож и бросился бежать.

Инцидент произошел утром в выходной день. Патрульные догнали и задержали мужчину. К теме В "Борисполе" обнаружили контрабанду кокаина более чем на 11 миллионов гривен: фото, видео Что известно о наркокурьере Во время разговора с правоохранителями мужчина сообщил им, что имеет с собой наркотические вещества.

Они были расфасованы в небольшие пакеты.

Задачей мужчины было разнести их по адресам – он оставлял "закладки" по Харькову.

Чтобы сохранить товар и обойти ответственность, нарушитель несколько раз предлагал патрульным взятку в 1 000 долларов за непривлечение к ответственности.

Патрульные не "купились" и вызвали следственно-оперативную группу.

Во время осмотра, они обнаружили и изъяли 10 свертков с неизвестным кристаллическим веществом.

Тогда мужчина решил сотрудничать со следствием: согласился показать локации, где уже оставил свертки и сообщил, что имеет дома около 50 граммов синтетических наркотиков.