Наркокурьер в Харькове предлагал 1 000 долларов взятки патрульным: фото
В воскресенье, 16 мая, на улице Светлой в Харькове внимание патрульных полицейских привлек мужчина. Он постоянно осматривался, а когда увидел правоохранителей – достал нож и бросился бежать.
Источник:Патрульная полиция Харьковской области
Инцидент произошел утром в выходной день. Патрульные догнали и задержали мужчину.
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Что известно о наркокурьере
- Во время разговора с правоохранителями мужчина сообщил им, что имеет с собой наркотические вещества.
- Они были расфасованы в небольшие пакеты.
- Задачей мужчины было разнести их по адресам – он оставлял "закладки" по Харькову.
- Чтобы сохранить товар и обойти ответственность, нарушитель несколько раз предлагал патрульным взятку в 1 000 долларов за непривлечение к ответственности.
- Патрульные не "купились" и вызвали следственно-оперативную группу.
- Во время осмотра, они обнаружили и изъяли 10 свертков с неизвестным кристаллическим веществом.
- Тогда мужчина решил сотрудничать со следствием: согласился показать локации, где уже оставил свертки и сообщил, что имеет дома около 50 граммов синтетических наркотиков.
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