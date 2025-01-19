Получали почти 50 миллионов в год: дело наркосиндиката "Белое братство" передали в суд

Обвинительный акт в отношении 17 участников наркосиндиката "Белое братство" направили в суд. Ежемесячно они получали почти 10 килограммов "мастеркладов" с запрещенными веществами. Расфасовывали и распространяли амфетамин, соли PVP и метадон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Наркосиндикат "Белое братство"

Фигуранты имели собственную нарколабораторию и приусадебные участки, где выращивали каннабис.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, наркодельцы постоянно меняли SIM-карты, банковские счета и адреса фасовки наркотиков.

Впрочем, это не помешало полиции установить организатора сделки. Им оказался 44-летний криминальный авторитет из преступной группировки "Белое братство", основной состав которого полиция ликвидировала еще в 2018 году.

Новое соединение группировки из 16 человек создал пользуясь связями бывших сообщников. Изготавливали, фасовали, распределяли и сбывали наркотики на территории Никополя и Покровска Днепропетровской области.

Накрыли наркосиндикат "Белое братство" / Фото полиции

Полицейские установили, что фигуранты получали почти 10 килограммов так называемых "мастеркладов" с запрещенными веществами. Из них расфасовывали и распространяли 3 000 доз амфетамина, 5 000 доз солей A-PVP и 2 000 доз метадона. Получали почти 4 миллиона гривен прибыли в месяц.

Для ликвидации наркосиндиката были привлечены 480 полицейских. Правоохранители провели 70 обысков по местам жительства фигурантов и на других объектах недвижимости.

Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли почти 10 килограммов конопли и более 2 килограммов синтетических наркотиков. Кроме того, танковый и ручной пулеметы, 4 гранатомета, 6 пистолетов, 3 дроны, более 500 патронов различного калибра, мобильные телефоны, компьютерную технику более 2 000 000 гривен в разной валюте.

Всех 17 участников наркогруппировки задержали вместе с главарем в январе 2024 года. Им объявили о подозрении за создание и руководство преступной организацией и участие в ней, а также незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.