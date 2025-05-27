Запрещенные препараты отправляли рейсовыми автобусами: в Украине и Польше разоблачили наркосиндикат

Украинские и польские правоохранители ликвидировали транснациональный канал контрабанды прекурсоров для изготовления и продажи амфетамина. В обоих государствах задержаны 10 участников международной наркогруппировки.

Из них 6 – на территории ЕС, еще 4, вместе с организатором, – в Запорожье и Кривом Роге. Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе Генпрокурора.

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Что известно о спецоперации

Ежемесячная "прибыль" фигурантов превышала 100 тысяч долларов США. Они переправляли в Запорожье оптовые партии псевдоэфедрина, пряча его в емкостях с детским питанием и кормом для животных.

Замаскированные "посылки" доставляли сообщникам в Украине через рейсовые автобусы или почтовые сервисы. Средний вес "передачи" – 5 килограммов, что составляло 50 тысяч таблеток запрещенных препаратов с прекурсором.

Часть ввозимой контрабанды сразу сбывали, а остальное использовали в нарколаборатории в Днепропетровской области для изготовления амфетамина.

СБУ показала спецоперацию: смотрите видео

Сотрудники СБУ совместно с польскими правоохранителями задокументировали функционирование наркотрафика, установили всех его участников и одновременно задержали их во время спецоперации.

Во время 12 одновременных обысков изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, деньги, автомобили, оборудование для синтеза наркотических веществ, а также подготовленная к отправке посылка с прекурсорами.

Что нашли во время обысков: смотрите фото

Задержанным объявили подозрение

По данным следствия, организаторами наркотрафика оказались 2 брата из Запорожья. Один из них в начале 2022 года выехал в ЕС, где сформировал зарубежное "крыло" группировки, другой – остался в Запорожье, чтобы координировать "импорт" и продажу запрещенных веществ.

Задержанным в Украине сообщили подозрение по 4 статьям Уголовного кодекса о:

контрабанде прекурсоров;

незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке прекурсоров;

организации или содержании мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Фигурантам могут объявить дополнительное подозрение за создание и участие в преступной организации.

Задержанных за рубежом привлечены к ответственности в соответствии с законодательством стран ЕС.

Напомним, недавно в 15 регионах Украины провели масштабную спецоперацию по ликвидации наркоочагов. Разоблачена сеть из 17 лабораторий и 15 складов, которая ежемесячно изготавливала более 700 килограммов наркотиков.