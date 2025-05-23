Во Львове задержали наркодельца: он пытался откупиться взяткой

Во Львове оперативники задержали организатора масштабного наркотрафика и двух его сообщников. Лидер наркогруппировки предложил правоохранителям взятку в 18 тысяч долларов за невмешательство в его деятельность.

Члены организованной группы, главой которой является Павел Лебедев, занимались сбытом метадона на территории Львовской области. Распространяли товар из рук в руки и через закладки, сообщает 24 Канал ссылаясь на Zaxid.net.

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У наркоторговцев нашли 4 килограмма наркотиков

Во время обысков в автомобиле одного из задержанных полицейские изъяли 4 килограмма метадона. Наркоторговцы спрятали его под капотом в надежде, что полицейские его не найдут. Стоимость найденного посчитали по ценам черного рынка, сумма вышла почти на 4,5 миллиона гривен.

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области разоблачили организованную группу на оптовом сбыте метадона. А чтобы ее участники продолжили свой бизнес, лидер предлагал правоохранителям договориться за невмешательство на общую сумму 18 000 долларов,

– рассказали правоохранители.

Что известно о фигурантах дела

По информации Департамента стратегических расследований, организатором наркогруппировки оказался 42-летний житель Львова Павел Лебедев. Ранее, в 2021 году, его уже задерживали во время масштабной спецоперации по ликвидации нарколабораторий, занимавшихся изготовлением метадона и синтезом одного из самых опасных наркотиков – карфенталина.

Что такое корфенталин

Это мощный опиоидный анальгетик, который в 10000 раз сильнее морфина. Он является одним из самых сильных опиоидов в мире. Карфентанил используется в ветеринарии для наркоза крупных животных и, в ограниченных случаях, в человеческой медицине, где он применяется под контролем врачей. Он является чрезвычайно опасным из-за своей высокой мощности и неконтролируемого применения.

Тогда оперативники изъяли крупнейшую в истории Украины одноразовую партию карфентанила весом 20 килограммов. Партнеров Лебедева также ранее задерживали, и сейчас уголовные производства по этим фактам находятся на рассмотрении в суде.

13 мая в 15 регионах Украины разоблачили группировку, участники которой ежемесячно изготавливали более 700 килограммов наркотиков для распространения в разных областях Украины. Такой объем наркотиков оценивается в более 300 миллионов гривен.