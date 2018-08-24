Наркоторговцы прорыли тоннель между США и Мексикой из ресторана KFC: фото, видео

Тайный тоннель между Мексикой и США обнаружили американские правоохранители. Злоумышленники прокопали его между частным домом на территории Мексики и заброшенным рестораном KFC в американском штате Аризона. Длина подземного прохода составляла под 200 метров, глубина – почти семь метров.

Об этом сообщили в BBC News Украина.

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Полиция следила за Иваном Лопесом, владельцем дома в приграничном городе Сан-Луис-Рио-Колорадо, имея подозрения относительно его причастности к контрабанде наркотических веществ. Ивана арестовали и обнаружили в его автомобиле крупную партию различных наркотиков почти на миллион долларов.



Тоннель был прорыт на глубину в почти семь метров

После ареста полицейские провели обыск в доме подозреваемого, а также в заброшенном здании ресторана. Там и обнаружили на кухне вход в тоннель. В доме мексиканца скрытый вход нашли за кроватью в спальне. Лопес стал владельцем дома в апреле 2018 года, однако как долго функционирует этот тоннель – пока не известно.



Длина тоннеля составляла 180 метров

Эксперт иммиграционной и таможенной полиции США Скотт Браун рассказал журналистам, что в последнее время полиция часто фиксирует случаи строительства тоннелей для переправки наркотиков через границу, хотя обустройства одного подземного хода может стоить сотни тысяч долларов.

Например, в 2016 году тоннель длиной 800 метров нашли в калифорнийском городе Сан-Диего – это один из самых длинных наркотунелей, которые когда-либо находили на границе с Мексикой.

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Пограничники в США изымают очень много наркотических веществ. Только в июле 2018 года было изъято 15 килограммов героина, 11 килограммов кокаина, 327 килограммов метамфетамина и почти две тонны марихуаны.