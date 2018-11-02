"Народ не той": в чому політики нахабно звинувачують українців

Українцям доводиться чути від політиків, що реформи річ не полярна. Мовляв, вони, політики, раді б ці реформи робити, проте в Україні "народ не той". Народ, тобто українці, потреби в реформах не розуміємо, а значить їх – політиків – в реформах не підтримуємо, а тому і провадити реформи вони не можуть.

Друзі, поспішаю вас заспокоїти. Все з нами нормально. Все ми розуміємо і, що робити знаємо не гірше забронзовілих політиканів. І що приємно, це не моє припущення, а дані соцдослідження.

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Тож давайте трішки про соціологію. Фонд Демократичні ініціативи оприлюднив результати нового дослідження. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%, тож з результатами не посперечаєшся. Згідно з цим дослідженням, найбільші загрози для країни українці вбачають насамперед в економічній сфері: економічний занепад і серйозна економічна криза – 58% українців, зубожіння населення та значне майнове розшарування – 41,5% опитаних, знецінення гривні – 36%.

Що важливо, усвідомлення пріоритетності цих загроз – спільне для всіх регіонів України. Все ми правильно розуміємо, країна не може розвиватися, якщо, по-перше, для цього немає економічного ресурсу, а по-друге, якщо ті, хто цей ресурс створює –виїжджають за кордон.

А тепер, увага, відповідь, зі слів політиків, "не мудрого народу" про найбільшу проблему, що заважає розвитку України. 79% громадян переконані, що такою ключовою проблемою є корупція. Причому війну на Донбасі найбільшою проблемою назвали 55% опитаних. Ще серед головних причин були названі олігархічне засилля в економіці – 32% та відсутність професіоналів у владі – 30%.

Все вірно, корупція – основна перепона для вирішення найбільших загроз для України: економічний занепад і криза, збідніння населення і майнове розшарування, знецінення гривні. І зараз я доведу цю істину тим 21% українців, які думають інакше. Вірніше не я, а іноземні інвестори.

Чому вони, запитаєте ви? Тому що є єдиний спосіб штовхнути економіку і зробити багатшою країну вцілому, і кожну українська родину окремо. Цей спосіб однаковий для усього світу. Це – створення нових підприємств та робочих місць, які генерують, по-перше, більше податків для держави, по-друге, конкуренцію за працівників, а значить – підвищення заробітної плати. Крапка. Іншого рецепту не існує.

Ні уряд, ні президент, ні Верховна Рада нові робочі місця не створюють. Їх створюють лише інвестиції. Причому інвестиції зовнішні, оскільки їх в тисячі разів більше внутрішніх. Сама природа інвестицій полягає в тому, щоб перетворюватися в підприємства, генеруючи прибутки власникам. Як ви думаєте, що заважає інвесторам створювати підприємства в Україні? Пропоную вам відповідь власне самих інвесторів.

Головні причини – широко розповсюджена корупція та, витікаюча з неї, недовіра інвесторів до суду. Через корупцію інвестор просто не може захистити право власності в українському суді. Ба більше, більшість рейдерських схем легалізовуються саме судом.

Не має значення, наскільки спокусливим є входження в Україну, які потенційні прибутки воно обіцяє. Якщо існує ризик, що створене підприємство банально рейдернуть – ніяких значних інвестицій не буде. Серед людей з великими грошима дурнів не багато. Тож українці все правильно розуміють – корупція ключова проблема бідності і країни загалом, і кожного з нас окремо. І хоч політики робочі місця не створюють, вони єдині, хто може вирішити ключову перепону для їхнього створення – широко розповсюджену корупцію.

Ні ви, ні я просто не маємо повноважень для подолання корупції. Політики – мають. Поясню це на прикладі корупції в судах. Якщо судді приймають неправосудні, а часто відверто корупційні рішення, то ми з вами жодним чином не можемо до них дотягнутися. Це має зробити Вища рада правосуддя, члени якої отримують 225 тисяч гривень в місяць з наших податків. Якщо вони не карають суддів, а вони не карають, то і до них ми з вами жодним чином не дотягнемося.

І з суддями, і з цією Радою лад навести можуть лише народні депутати. Як обрані нами представники наших інтересів. Тож допоки народні депутати корупцію в судах не вирішать – ніхто не вирішить, а значить ніякого економічного росту не буде. В цій історії ми, платники податків, тричі надаремно викинули свої гроші на смітник. Спочатку на зарплати суддям, які приймають огидні рішення. Потім на зарплати членам Вищої ради правосуддя, які не очищають систему від таких суддів. Ну і на зарплати народним депутатам, які покривають і перших, і других.

Про податки, нагадаю, що в середньому українська родина з двома дорослими, які працюють, віддає державі чотири з половиною тисячі доларів. Чотири з половиною тисячі доларів. Саме з цих, наших грошей, формується 3/4 всього бюджету України.

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Отже, корупція і правда – ключова причина відсутності економічного росту, а тому – головна загроза розвитку України. Вирішити цю загрозу можуть лише обрані нами політики. Так влаштована демократія. Саме тому ціна вашого голосу є такою високою. Від нього залежить майбутнє країни, без зайвого пафосу. А ще ефективне використання ваших чотирьох з половиною тисяч доларів в рік.