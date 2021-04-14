Курйозний інцидент стався у Миколаєві. Пенсіонер запізнився на трамвай, але менше, ніж за хвилину з'явився знову на записі з відеореєстратора – він біг наввипередки з транспортом та обігнав його. Коли чоловік здійснив цю місію, він показав водію трамвая середній палець.

Відео опублікувала Вікторія Хохлова із підписом "Народний месник". Ймовірно, вона є водійкою цього трамвая. Актуально Бургери на дорозі не валяються: в Одесі дівчина не дала пропасти добру – відео Інцидент трапився ще в понеділок, 12 квітня, але запис потравив у мережу трохи пізніше. 14 квітня він набрав розголосу. Відеозапис грандіозної пробіжки: деталі За таймерами у горі на записі видно, шо він – з відео реєстратора трамваю.

Пенсіонер запізнився на транспорт. Махав руками, щоб його зупинити, але намарно – електротранспорт рушив за маршрутом.

Вдруге він з'явився в полі відеокамери менше ніж за хвилину – спочатку наздоганяв, а потім обігнав трамвай.

Тоді пенсіонер повернувся у півоберта та показав водієві непристойний жест.

Чоловік майже 2 хвилини біг у доволі швидкому темпі перед електротранспортом.

Ймовірно, не дарма на чоловікові були спортивні речі.

Відео зібрало понад 1 000 поширень та 100 коментарів. На щастя, більшість користувачів вважають, що "якби усі так могли, то трамваї біли б не потрібні у місті". Ображений пенсіонер біг наввипередки з трамваєм у Миколаєві: відео