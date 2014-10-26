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      "Народный фронт" может создать коалицию с "Блоком Петра Порошенко" и объединением "Самопомич"

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      Антон Геращенко
      Антон Геращенко / lenta-ua.net

      Кандидат в нардепы от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко считает, что в новом парламенте его политическая сила может объединиться с "Блоком Петра Порошенко" и объединением"Самопомич".

      "Лично мое мнение, коалицию надо создавать с "Блоком Петра Порошенко" и объединением "Самопомич", если там не будет мажоритарщиков, которые голосовали за законы 16 января или тех, которые проявили себя негативно на Майдане", - сказал он в эфире Телеканала новостей "24".

      "Я надеюсь, что Президент Порошенко и его команда не будет включать в свою команду мажоритарных кандидатов, которые ранее запятнали себя во время режима Януковича", - добавил Геращенко.

      Напомним, по данным экзит-поллов в Верховную Раду проходят 7 партий.

      Теги: Новости политики Самопомич Народный фронт Блок Петра Порошенко ТОП Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 26 октября 2014
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