"Народный фронт" может создать коалицию с "Блоком Петра Порошенко" и объединением "Самопомич"

Кандидат в нардепы от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко считает, что в новом парламенте его политическая сила может объединиться с "Блоком Петра Порошенко" и объединением"Самопомич".

"Лично мое мнение, коалицию надо создавать с "Блоком Петра Порошенко" и объединением "Самопомич", если там не будет мажоритарщиков, которые голосовали за законы 16 января или тех, которые проявили себя негативно на Майдане", - сказал он в эфире Телеканала новостей "24".



"Я надеюсь, что Президент Порошенко и его команда не будет включать в свою команду мажоритарных кандидатов, которые ранее запятнали себя во время режима Януковича", - добавил Геращенко.

Напомним, по данным экзит-поллов в Верховную Раду проходят 7 партий.