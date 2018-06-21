Народные депутаты хотят ограничить свободу в интернете: законопроект

В повестку дня Верховной Рады включен законопроект №6688, который предполагает разрешение для Службы безопасности Украины блокировать сайты без решения суда.

Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.

Авторами документа являются народные депутаты из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол. Они предлагают внести изменения в некоторые законы с целью "противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

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Если закон будет принят, то угрозами нацбезопасности в информационной сфере сочтут влияние на действия органов власти и отнесут их к категории "технологический терроризм".

В частности, СБУ предлагается предоставить право блокировать доступ к любому информационному ресурсу уже не только по решению суда, а на основании решения прокурора, следователя или Совета национальной безопасности и обороны.

При этом интернет-провайдеры обязаны будут в установленном Кабмином порядке временно блокировать доступ к сайту.

Согласно проекту закона, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) должна будет применять административные взыскания в отношении провайдеров, и ввести Единый реестр выполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, документ обязывает провайдеров за свой счет покупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.