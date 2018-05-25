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Народные депутаты не пойдут на финал Лиги чемпионов из-за высокой стоимости билетов

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Журналисты 24 канала спросили народных депутатов Украины, пойдут ли они на финал Лиги чемпионов и каждый из опрошенных парламентариев ответил, что не посетит футбольный матч из-за высокой стоимости билетов.

Финал футбольной Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Участие в игре примут мадридский "Реал", который называют королевским клубом, и "Ливерпуль" из одноименного английского города.

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Стоимость билетов составляет от 80 до 450 евро. Эта сумма оказалась заоблачной для депутатов Верховной Рады Украины.

"Буду смотреть матч по телевидению из-за очень дорогих билетов. Один я не могу пойти, нужно идти с компанией, еще и жена у меня фанат футбола, поэтому на четырех это очень дорого", – сказал народный депутат, "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

Больше – смотрите в сюжете.

Добавим, что король Испании Хуан Карлос намерен посетить финал футбольной Лиги чемпионов. Стоит отметить в рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике в Киеве будет действовать большая фан-зона с развлекательной программой. А на Контрактовой площади во время финала будет прямая трансляция встречи.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Лига чемпионов Новости спорта Татьяна Шевченко
Источник: 24 Канал
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