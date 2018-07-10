Народные депутаты приняли закон о маркировке продуктов

10 июля Верховная Рада Украины поддержала закон об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции.

В сессионном зале законопроект № 8450 поддержали 251 народный депутат.

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Это решение принято с учетом того, что определенные ингредиенты или другие вещества или продукты (такие как вспомогательные вещества для переработки) могут вызвать у некоторых людей аллергические реакции или непереносимость, что представляет опасность здоровью этих людей.

Проектом Закона предусмотрено предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывают аллергические реакции или непереносимость, так чтобы потребители могли сделать осознанный выбор, который является безопасным для них.

Депутаты предложили определить систему прав и обязанностей субъектов рынка органической продукции, в частности, операторов рынка, органов сертификации.

Также регламентированы требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, четко установлены основные принципы осуществления процедуры сертификации органического производства с детализацией по отраслям.

Законопроектом предполагается ввести четкий и прозрачный механизм регистрации органов сертификации, операторов рынка и органических семян, определить механизм государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов рынка органической продукции и установить ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

Отдельно также предлагается определить требования к хранению, перевозке, реализации, декларированию и маркировке органической продукции.