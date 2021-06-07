Накануне дня рождения: народный депутат Светличная родила сына

Внефракционный нардеп Юлия Светличная 5 июня стала мамой. Накануне дня рождения политик родила сына.

Имени малыша Светличная пока не обнародовала. Она поделилась радостной вестью с друзьями и знакомыми в сети.

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Свой день рождения встречаю с маленьким чудом. Добро пожаловать в этот интересный мир, мое огромное счастье,

– заявила политик.

Украинцы поздравляют Светличную с радостным событием. Под заметкой они оставили много счастливых комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Поздравляю! Это невероятное счастье и самый ценный подарок в жизни".

"Пусть солнечной будет жизненная дорога".

"Какое счастье! Поздравляю с двойным праздником! Здоровья и поменьше бессонных ночей".

"Я желаю ему быть счастливым человечком, который будет ставить перед собой большие цели и потрясающие мечты".