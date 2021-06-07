Накануне дня рождения: народный депутат Светличная родила сына

Внефракционный нардеп Юлия Светличная 5 июня стала мамой. Накануне дня рождения политик родила сына.
Имени малыша Светличная пока не обнародовала. Она поделилась радостной вестью с друзьями и знакомыми в сети.
Заметьте Анастасия Приходько в третий раз стала мамой
Свой день рождения встречаю с маленьким чудом. Добро пожаловать в этот интересный мир, мое огромное счастье,
– заявила политик.
Украинцы поздравляют Светличную с радостным событием. Под заметкой они оставили много счастливых комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Поздравляю! Это невероятное счастье и самый ценный подарок в жизни".
- "Пусть солнечной будет жизненная дорога".
- "Какое счастье! Поздравляю с двойным праздником! Здоровья и поменьше бессонных ночей".
- "Я желаю ему быть счастливым человечком, который будет ставить перед собой большие цели и потрясающие мечты".