Народный депутат потерял кошелек с банковскими карточками

Народный депутат Украины Михаил Гаврилюк потерял портмоне с документами и банковскими карточками. Это случилось на прошлой неделе в Гостомеле Киевской области.

Об этом сам народный избранник 3 сентября написал в одном из Facebook-сообществ, сообщает "Громада Приирпенья".

"Друзья, на прошлой неделе в районе площади Рекунова мной было утеряно портмоне с документами и банковскими картами. Большая просьба сообщить о находке", – написал Гаврилюк.

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Сообщение Михаила Гаврилюка

Помощник нардепа Евгений Штутман рассказал, что политик приехал в Гостомель с рабочим визитом, а именно, чтобы проверить как расходуются субвенционных средства, которые должны быть потрачены на площадь Рекунова.

"Михаил Гаврилюк действительно потерял портмоне, в котором лежали водительские права, зарплатная карточка, удостоверение участника боевых действий, удостоверение депутата и техпаспорт на машину. Очевидно, это произошло тогда, когда Гаврилюк выходил из машины", – рассказал помощник Гаврилюка.

К слову, народные депутаты с августа месяц находились в отпусках и на летний отдых они получили из госбюджета примерно по 40 тысяч гривен.