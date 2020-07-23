Мама любит скорость: Дубинский и компания нарушают ПДД и не платят штрафы – видео
Новая система штрафов полиции позволяет отыскать там немало нарушений правил дорожного движения украинскими чиновниками и нардепами. Как оказалось, они неохотно платят штрафы за превышение скорости.
Розслідування провели журналісти з Bihus.info. Туди потрапили як нардепи з нинішнього парламенту, так і чиновник з Офісу Президента.
Радимо ознайомитись Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році
Хто з депутатів та чиновників перевищує швидкість
- Скандальний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський часто порушує правила дорожнього руху. Його яскраво-зелений Mercedes G55 AMG встиг двічі порушити правила, а на Toyota Land Cruiser він порушив дев'ять разів. Згідно з даними поліцейського реєстру, Дубінський сплатив лише один штраф.
- Нардепа та члена групи "Партія "За майбутнє" Антона Яценка в ЗМІ називають "дорожнім убивцею" та кажуть, що в його біографії вже було смертельне ДТП, участь в якому сам політик спростовує. Яценко порушив ПДР 60 разів від початку встановлення камер, тобто, за 50 днів.
- Також перевищує швидкість і перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов. Протягом двох перших тижнів роботи камер чиновник порушив п'ять разів, проте усі свої штрафи він сплатив.
Згідно з поліцейським реєстром, Яценко не оплатив жодного штрафу.
Журналісти наводять декілька прикладів:
- 24 червня – 148 кілометрів на годину (при 50 дозволених),
- 10 червня – 151 кілометрів на годину,
- 11 червня – 169 кілометрів на годину. Тобто, перевищення швидкості в понад три рази.
Дивіться відеосюжет про перевищення швидкості депутатами:
Що відомо про камери автофіксації порушень ПДР
- На Київщині вже понад місяць працюють камери автофіксації порушень. За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення.
- Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшли 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.
- Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".
- Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.
- Документи по тих водіях, які не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, передадуть у державну виконавчу службу для стягнення, відповідно до закону.
До теми Місяць автофіксації порушень ПДР: скількох оштрафували і як це вплинуло на дисципліну водіїв
Камери фіксації порушень на Київщині / Інфографіка 24 каналу