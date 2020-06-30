В Минздраве крайне недовольны полным игнорированием карантина, введенного в стране. Там отмечают, что результаты не заставят себя ждать.

Последствия такого поведения украинцев будут очень плохими – настоящая ситуация подтверждает. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Без масок, антисептиков и дистанции

Так министр прокомментировал фото, видео и информацию, которые распространяли украинцы во время длинных июньских выходных, в частности – ситуацию в Одессе.

Полное пренебрежение, полное несоблюдение каких-либо правил и рекомендаций, установленных Минздравом. Те кадры, которые мы видели по ночным клубам и пляжам: отсутствие масок, полное несоблюдение социальной дистанции, так понимаю, что полное отсутствие антисептиков,

– отметил министр.

Степанов отметил, что все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19 – последствия видны уже сейчас.

Обращение к местной власти

Министр отметил, что теперь дополнительные карантинные ограничения и контроль их выполнения стали "непопулярными".

"Все уже начали жить в условиях предвыборной компании. Обращаюсь в том числе к местной власти – думайте о здоровье ваших избирателей, которые за вас придут голосовать. Такое пренебрежение и полное отсутствие контроля будет приводить к очень плохим результатам – и уже приводит", – добавил он.

Массовые нарушения в Одессе

Украинцы хлынули на отдых к морю – Одесса выглядит совсем оживленно. На пляже люди не придерживаются ни дистанции, нет ее и на улицах города. Местные ночные клубы также переполнены.

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Похожая ситуация и в других городах Украины, даже там, где сейчас худшая ситуация с заболеванием коронавирусом. Из-за летней жары люди совсем забыли о масках, антисептиках и других требованиях, которые помогут им избежать болезни.