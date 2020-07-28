Изменения в избирательном законодательстве, которые Рада внесла перед тем, как уйти на каникулы, диктуют политическим силам новые правила саморекламы. В частности, усилили ответственность за нарушение правил политической агитации.

Осенью 2020 года изменяются не только правила игры, но и формат так называемой "предвыборной гречки". Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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► Установка детских площадок, новое оборудование для местной школы или кусок асфальта в подарок отныне считаются подкупом и наказываются штрафом до 5100 гривен.

► Распространение агитационно-сувенирной продукции также является преступлением – если ее стоимость не превышает 3% от прожиточного минимума, то есть 68,01 гривну.

► Крупы, макароны и сахар, сигареты и алкоголь в подарок избирателю или предприятию – это влечет за собой уже уголовную ответственность.

Однако эксперты не уверены, уничтожат ли новые законы годами наработанные схемы.

"Можно человека ангажировать на работу агитатором. И за это он получает средства. Подписывает договор, часть денег получает до выборов, а часть после – в зависимости от результатов выборов", – прокомментировал политолог Владимир Фесенко.

Формально это выглядит как плата за агитацию, а де-факто является подкупом избирателя, но закону это не противоречит,

– пояснил он.

Агитационная реклама

Агитационный ролик как вишенка на торте политического сезона: этот инструмент заманивания избирателя – как отдельный вид искусства. И меняется он в зависимости от потребностей избирателя, а не от законодательных изменений.

Например, в 2006 году одной из самых популярных тем политической борьбы был языковой вопрос. Впрочем, в отличие от нынешних реалий, обсуждали тему языка в контексте притеснений русскоязычного населения.

Пример политической рекламы 2006 года: смотрите видео

Однако совсем другую окраску подобные "агитрекламы" получили уже после аннексии Крыма и с началом войны на Донбассе. Тогда на украинском заговорили даже пророссийские политические силы.

Геополитические темы имеют уже меньшее влияние на избирателя. Апеллирование к российскому, украинскому или другим языкам до сих пор актуально, но дает меньшие результаты. Даже пророссийские политические силы переходят на украинский,

– отметил политолог Олег Саакаян.

Важно понимать, что эффектные билборды и сюжеты в СМИ могут позволить себе только денежные кандидаты, которые будут идти к желанному креслу под флагами известных партийных брендов.

Труднее достучаться до избирателя кандидату с ограниченными финансами. Но тот, кто желает получить мандат, будет готов на все, чтобы получить ваш голос.