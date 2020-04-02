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      Нарушение карантина: в Киеве на 17 тысяч гривен оштрафовали уже 5 человек

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      В Киеве полиция составила уже 466 админпротоколов о нарушении самоизоляции / npu.gov.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что столичная власть находится в постоянном контакте с правоохранителями относительно соблюдения условий карантина. С начала эпидемии коронавируса за нарушение режима самоизоляции в Киеве уже составили 466 админпротоколов.

      За соблюдением условий карантина и самоизоляции следят работники полиции, подчеркнул Виталий Кличко во время своего брифинга.

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      Работники коммунальных служб нашего города им помогают. Также мы создали мониторинговый центр за соблюдением условий самоизоляции больными, которые лечатся дома, и их контактными лицами,
      – рассказал мэр Киева.

      Мониторинговый центр работает над сбором информации, а киевская власть создает единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения коронавируса.

      "Несмотря на постоянные призывы соблюдать условия карантина, есть много тех, кто пренебрегает правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе", – отметил Виталий Кличко.

      По состоянию на 1 апреля в Киеве уже составили 466 админпротоколов на нарушителей режима самоизоляции. В отношении 5 лиц уже наложили штрафы в размере 17 тысяч гривен.

      Какое наказание предусмотрено за нарушение режима самоизоляции?Штраф в 17 тысяч гривен накладывается на человека уже после первого нарушения режима самоизоляции. После второго случая штраф растет до 34 тысяч гривен. Третье нарушение – уголовная ответственность.

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      Какие ограничения действуют в Украине в условиях карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Киева Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Виталий Кличко Штрафы Полиция Новости Украины
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