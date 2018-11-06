Нарушение прав и сводоб цыган: Украина выплатит 5 миллионов гривен компенсации

По решению Европейского суда по правам человека Украина должна выплатить 5 миллионов гривен компенсаций за нарушение прав и свобод цыган во время погромов их лагеря в Одесской области.

Как сообщает Европейская правда, такое решение по делу "Бурля и другие против Украины" вынес суд 6 ноября.

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Дело касалось погрома против ромов, устроенного в поселке Петровка Одесской области в 2002 году. Пострадавшие цыганские семьи, всего 19 человек, подали иск против украинских властей в Европейский суд по правам человека. Истцы заявляли, что Украина несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местная власть ничего не сделала, чтобы предотвратить нападения.

Суд единогласно признал, что по этому делу нарушена статья 8 (право на уважение к дому) и статья 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека. И решил, что в отношении некоторых заявителей, которые были дома во время нападения, была нарушена статья 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).