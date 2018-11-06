Нарушение прав и сводоб цыган: Украина выплатит 5 миллионов гривен компенсации
По решению Европейского суда по правам человека Украина должна выплатить 5 миллионов гривен компенсаций за нарушение прав и свобод цыган во время погромов их лагеря в Одесской области.
Как сообщает Европейская правда, такое решение по делу "Бурля и другие против Украины" вынес суд 6 ноября.
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Дело касалось погрома против ромов, устроенного в поселке Петровка Одесской области в 2002 году. Пострадавшие цыганские семьи, всего 19 человек, подали иск против украинских властей в Европейский суд по правам человека. Истцы заявляли, что Украина несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местная власть ничего не сделала, чтобы предотвратить нападения.
Суд единогласно признал, что по этому делу нарушена статья 8 (право на уважение к дому) и статья 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека. И решил, что в отношении некоторых заявителей, которые были дома во время нападения, была нарушена статья 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).
Заседание европейского суда по правам человека
С другой стороны, ЕСПЧ отклонил аргументы украинской стороны, что власть не играла никакой роли в погроме, а на самом деле действовала, чтобы решить эту ситуацию. Кроме того, суд решил, что украинское расследование нападения были неадекватным и характеризовалось отсутствием тщательности и независимости.
Суд удовлетворил требования 17 из 19 заявителей. Пострадавшие получат совокупную компенсацию размером 5 миллионов гривен. 12 пострадавших получат компенсацию в размере 11 тысяч евро. Еще пятеро – по 9 тысяч евро.
Напомним, что 7 сентября 2002 года в Петровке убили украинца, предполагают, что убийцей был ром. В ответ на убийство толпа жителей потребовала изгнания всех ромов из села. Местная власть согласилась с этим подходом и попросила выселить "социально опасных лиц, независимо от этнического происхождения". Накануне погрома сельский голова посоветовал ромам покинуть дома. Во время нападения присутствовали полицейские, но они не пытались остановить грабеж, сосредоточившись, очевидно, исключительно на избежании человеческих жертв.