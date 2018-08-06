Нарушение психики или Snapchat-дисморфия: люди делают пластику, чтобы выглядеть, как с фильтром

В журнале JAMA Facial Plastic Surgery опубликовали исследование, которое показало, что большинство миллениалов идут на пластические операции, чтобы стать "идеальным", как с фильтром в Instagram или Snapchat.

Врач эстетической медицины Тиджион Эшо ввел понятие Snapchat-дисморфия, что является признаком того, что человек страдает нарушением психики. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

Читайте также: Как реалити-шоу семьи Кардашян влияет на психику

В источнике говорится, что молодежь, которая стремится сделать пластику лица, приходит к хирургам со своими отредактированными в соцсетях фильтрами фотографиями.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 14 Кві 2018 р. о 9:00 PDT

Ученые отмечают, что такая тенденция опасна, ведь молодые люди хотят сделать не настоящие лица, а больше вымышленные.

Заметим, что фильтры в социальных сетях и приложения для редактирования могут на фото или видео сделать идеальную кожу, выразительные скулы, большие глаза, маленький нос и прочее.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 28 Лип 2018 р. о 4:21 PDT

Так, пациенты, по словам Эшо, просят сделать контурную пластику скул, выровнять или сделать тоньше нос, увеличить глаза или губы, отбелить зубы.

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande) 22 Бер 2017 р. о 5:27 PDT

Врач добавляет, что на Snapchat-дисморфию страдают как мужчины, так и женщины. Однако зачастую делают пластику подростки и молодые люди.

Допис, поширений ♡DOVE♡ (@dovecameron) 11 Сер 2016 р. о 3:11 PDT