Нарушение психики или Snapchat-дисморфия: люди делают пластику, чтобы выглядеть, как с фильтром
В журнале JAMA Facial Plastic Surgery опубликовали исследование, которое показало, что большинство миллениалов идут на пластические операции, чтобы стать "идеальным", как с фильтром в Instagram или Snapchat.
Врач эстетической медицины Тиджион Эшо ввел понятие Snapchat-дисморфия, что является признаком того, что человек страдает нарушением психики. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.
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В источнике говорится, что молодежь, которая стремится сделать пластику лица, приходит к хирургам со своими отредактированными в соцсетях фильтрами фотографиями.
Ученые отмечают, что такая тенденция опасна, ведь молодые люди хотят сделать не настоящие лица, а больше вымышленные.
Заметим, что фильтры в социальных сетях и приложения для редактирования могут на фото или видео сделать идеальную кожу, выразительные скулы, большие глаза, маленький нос и прочее.
Так, пациенты, по словам Эшо, просят сделать контурную пластику скул, выровнять или сделать тоньше нос, увеличить глаза или губы, отбелить зубы.
Врач добавляет, что на Snapchat-дисморфию страдают как мужчины, так и женщины. Однако зачастую делают пластику подростки и молодые люди.