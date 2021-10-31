Этим случаем уже заинтересовались правоохранители и начали досудебное расследование по факту фальсификации, подделывания, кражи, повреждения или уничтожения избирательной документации.

Актуальное На выборах мэра в Харькове заметили охранницу, которая следила за голосованием через камеры

Нарушителей поймали с поличным

Уведомление о подписи пустого протокола в полицию поступило от активистов Гражданской сети ОПОРА в 11:03.

Нарушения зафиксировали на участке, расположенном по улице Олеся Гончара. Туда немедленно уехала следственно-оперативная группа.

В конце концов, заместитель председателя участковой избирательной комиссии сама отдала полицейским два одинаковых экземпляра протокола о подсчете голосов. На каждом экземпляре наверху был написан "образец".

Оба документа правоохранители изъяли и опечатали в специальном пакете.

Беспредел может стоить нескольких лет свободы

Информацию о случае следователи уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Теперь причастным к нарушению грозит лишение свободы на 2-6 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

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Как еще на выборах в Харькове переступали через закон

По состоянию на 18:00 харьковские правоохранители зафиксировали 45 правонарушений на выборах мэра. В частности, люди фотографировали свои бюллетени, заходили в кабинки по нескольку человек, отчитывались перед руководством, за кого проголосовали и т.д.

Кроме того, на участках находились посторонние лица, но при этом не пускались наблюдатели, проводились заблаговременные заседания комиссий и запрещенные "соцопросы" на местах голосования. Еще одно резонансное нарушение – принуждение к голосованию студентов.