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      Нарушители карантина в Киеве уже заплатили 150 тысяч гривен штрафов

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      За нарушение карантина в Киеве уже составили 814 админпротоколов / bahmut-police.dn.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столичная полиция уже составила 814 протоколов в отношении нарушителей карантина. По состоянию на 13 апреля суды взыскали с них 150 тысяч гривен.

      91 административный протокол составлен за нахождение в общественных местах без защитных масок. Об этом Виталий Кличко рассказал во время своего ежедневного брифинга.

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      Еще 21 протокол составлен за передвижение группой более двух человек, 26 админпротоколов за посещение парков и скверов, а 7 – за посещение спортивных и детских площадок.

      Еще 66 протоколов было составлено за нарушение правил самоизоляции. В общем через суды с нарушителей взыскали более 150 тысяч гривен.

      Мы все хотим, чтобы вирус отступил, и мы могли вернуться к нормальной жизни, но для этого необходимо выполнить определенные условия. Их придумала не городская власть – мы опираемся на рекомендации специалистов ВОЗ и делаем все, чтобы не произошло инфекционного взрыва,
      - отметил Виталий Кличко.

      порушення карантину, штрафи в різних країнах
      Штрафы за нарушение карантина в разных странах мира / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Виталий Кличко Карантин в Украине 2020 Новости Киева Штрафы Полиция
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