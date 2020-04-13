Нарушители карантина в Киеве уже заплатили 150 тысяч гривен штрафов
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столичная полиция уже составила 814 протоколов в отношении нарушителей карантина. По состоянию на 13 апреля суды взыскали с них 150 тысяч гривен.
91 административный протокол составлен за нахождение в общественных местах без защитных масок. Об этом Виталий Кличко рассказал во время своего ежедневного брифинга.
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Еще 21 протокол составлен за передвижение группой более двух человек, 26 админпротоколов за посещение парков и скверов, а 7 – за посещение спортивных и детских площадок.
Еще 66 протоколов было составлено за нарушение правил самоизоляции. В общем через суды с нарушителей взыскали более 150 тысяч гривен.
Мы все хотим, чтобы вирус отступил, и мы могли вернуться к нормальной жизни, но для этого необходимо выполнить определенные условия. Их придумала не городская власть – мы опираемся на рекомендации специалистов ВОЗ и делаем все, чтобы не произошло инфекционного взрыва,
- отметил Виталий Кличко.
Штрафы за нарушение карантина в разных странах мира / инфографика 24 канала
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