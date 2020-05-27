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Нас ждет огонь смертельный, – Гиркин завел себе инстаграм и уже успел попеть: видео

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Гіркін створив сторінку в інстаграмі
Гіркін створив сторінку в інстаграмі / instagram.com/igor.girkin/

Бывший лидер донецких боевиков Игорь Гиркин создал страницу в инстаграме. Террорист уже успел запостить первое сообщение и попеть.

Гіркін представився в інстаграмі державним, військовим і політичним діячем, публіцистом і письменником.

Наголосимо, що ми не можемо достовірно підтвердити, що сторінка у соцмережі належить терористу.

Зверніть увагу СБУ про інтерв'ю Гордона з Гіркіним: Це його власна ініціатива

Водночас за терористом уже стежать 190 читачів. Перше фото Гіркін опублікував з собакою, але нічого не написав. 

В "історіях" Ігор Гіркін поспівав з невідомою жінкою пісню "Мы за ценой не постоим".

Так звучить приспів:

Нас ждет огонь смертельный,

И все ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный

Десятый наш, десантный батальон.

Десятый наш, десантный батальон.

Колишній ватажок донецьких терористів Ігор Гіркін поспівав в інстаграмі: відео

Гіркін в інстаграмі: відео

Нещодавно колишній "лідер" донецьких бойовиків Ігор Гіркін дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, що викликало негативну реакцію суспільства.

Зараз матеріали інтерв'ю аналізуватимуть правоохоронці. СБУ вивчатиме можливість долучити їх до офіційного звинувачення Росії в агресії на Донбасі та окупації Криму.

Які саме заяви з інтерв'ю Гордона використає прокуратура проти Гіркіна і Поклонської, читайте за посиланням.

Автор: Северин Трач
Теги: Новости политики Новости Луганска Украина – Россия Новости России Пророссийские боевики Война на Донбассе Дмитрий Гордон Оккупированные территории Новости Донецка
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