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Нас бы все любили, если бы мы сидели и ничего не делали, – глава Минфина Данилюк

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Александр Данилюк
Александр Данилюк / Facebook

Министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал об особенностях работы своего министерства, в том числе и о конфликтах с другими ведомствами.

В апреле 2016-го Александр Данилюк сменил на посту министра финансов Украины Наталью Яресько, которая возглавляла это ведомство в правительстве Арсения Яценюка.

Смотрите также: Мы не делаем ничего из того, что должны сделать для поднятия экономики, – Данилюк

После почти двух лет на должности Данилюк заверил, что совсем не держится за кресло и не считает, сколько месяцев еще пробудет на этом посту.

Если обращать внимание на все конфликты и всех, кто их хочет инициировать, то не будет времени на работу. Сейчас у министерства и у меня как министра очень много задач. Я не считаю, сколько месяцев, дней буду на этом посту.
– рассказал Данилюк в интервью BBC Украина.

Отвечая, в частности, вопрос о конфликте с ГПУ и с профильным комитетом парламента, министр сказал, что они связаны с тем, что не всем нравится то, что делает его ведомство.

"Эти конфликты напрямую связаны с тем, что мы делаем. Если бы мы здесь просто сидели и имитировали какую-то деятельность, то нас бы все любили: и ГПУ, и некоторые депутаты. Наша команда работает, чтобы ломать схемы, чтобы коренным образом реформировать ключевые сферы нашей жизни. Кто-то от этого теряет или влияние, или деньги", – отметил Данилюк.

Теги: Новости политики Новости Украины Министерство финансов Украины Александр Данилюк
Источник: 24 Канал
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