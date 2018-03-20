Нас бы все любили, если бы мы сидели и ничего не делали, – глава Минфина Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал об особенностях работы своего министерства, в том числе и о конфликтах с другими ведомствами.

В апреле 2016-го Александр Данилюк сменил на посту министра финансов Украины Наталью Яресько, которая возглавляла это ведомство в правительстве Арсения Яценюка.

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После почти двух лет на должности Данилюк заверил, что совсем не держится за кресло и не считает, сколько месяцев еще пробудет на этом посту.

Если обращать внимание на все конфликты и всех, кто их хочет инициировать, то не будет времени на работу. Сейчас у министерства и у меня как министра очень много задач. Я не считаю, сколько месяцев, дней буду на этом посту.

– рассказал Данилюк в интервью BBC Украина.

Отвечая, в частности, вопрос о конфликте с ГПУ и с профильным комитетом парламента, министр сказал, что они связаны с тем, что не всем нравится то, что делает его ведомство.

"Эти конфликты напрямую связаны с тем, что мы делаем. Если бы мы здесь просто сидели и имитировали какую-то деятельность, то нас бы все любили: и ГПУ, и некоторые депутаты. Наша команда работает, чтобы ломать схемы, чтобы коренным образом реформировать ключевые сферы нашей жизни. Кто-то от этого теряет или влияние, или деньги", – отметил Данилюк.