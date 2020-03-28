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      Нас мочили со всех сторон и жестко, – Гончарук о медийной кампании против него

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      Экс-премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что во время того, когда он был на посту, против него происходила жесткая медийная кампания.

      Это происходило из-за того, что правительство боролось с коррупцией, что не для всех было "удобно". Об этом экс-премьер отметил в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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      Однако, по его словам, он не знает, именно ли это стало причиной отставки.

      Это правда, что нас мочили со всех сторон, потому что мы боролись с коррупцией и делали рыночные реформы, а это не всем подходит. Это правда. Именно это было причиной или что-то другое – я гадать не хочу,
      – подчеркнул Гончарук.

      Он добавил, что сейчас нужно сконцентрироваться на будущем, а не обсуждать прошлое, и отставку в частности.

      "Страна в достаточно серьезной ситуации. Это связано и с пандемией, и с непростой ситуацией в экономике. Мы все в одной лодке. Ни я, ни вы, ни любой другой гражданин, который хочет добра для нашей страны, – сейчас не стоит в стороне. Это наша общая проблема", – убежден экспремьер.

      Между тем скандальную прослушку, которую потом выложили в сеть, Гончарук считает серьезной проблемой и угрозой, и в то же время надеется, что это дело будет расследовано.

      Когда правительство – и не только мое, любое – и руководство Нацбанка кто-то может прослушивать, а затем выкладывать эти записи в сеть, предварительно их "покромсав" таким образом, чтобы кого-то ввести в заблуждение – это очень серьезная угроза для государства в целом. Это нельзя просто так спускать,
      – отметил Гончарук.

      Что известно о "прослушке" Гончарука

      • 15 января в сети опубликовали аудиозапись встречи якобы Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, главы НБУ Якова Смолия и его заместительницы Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали то, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.
      • Во время разговора "Гончарук" сказал, что он – "полный профан" в экономике и добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".
      • По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ. 5 февраля работники СБУ устроили обыск в офисе телеканала "1+1" из-за тайного прослушивания премьера Гончарука в его кабинете. По словам правоохранителей, запись разговора якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя Евгения Куксина.
      • После этого Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. Хотя, по закону, премьер подает заявление об отставке в Верховную Раду. После встречи с президентом Гончарук остался на посту. Тогда Зеленский дал ему "второй шанс". Однако уже 4 марта Рада все же отправила Гончарука в отставку.

      Смотрите видео интервью с Алексеем Гончаруком в программе "Перекрестный допрос"

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Прослушка Гончарука Алексей Гончарук– новости Новое правительство Журналисты СМИ Медиа
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