Нас мочили со всех сторон и жестко, – Гончарук о медийной кампании против него
Экс-премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что во время того, когда он был на посту, против него происходила жесткая медийная кампания.
Это происходило из-за того, что правительство боролось с коррупцией, что не для всех было "удобно". Об этом экс-премьер отметил в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".
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Однако, по его словам, он не знает, именно ли это стало причиной отставки.
Это правда, что нас мочили со всех сторон, потому что мы боролись с коррупцией и делали рыночные реформы, а это не всем подходит. Это правда. Именно это было причиной или что-то другое – я гадать не хочу,
– подчеркнул Гончарук.
Он добавил, что сейчас нужно сконцентрироваться на будущем, а не обсуждать прошлое, и отставку в частности.
"Страна в достаточно серьезной ситуации. Это связано и с пандемией, и с непростой ситуацией в экономике. Мы все в одной лодке. Ни я, ни вы, ни любой другой гражданин, который хочет добра для нашей страны, – сейчас не стоит в стороне. Это наша общая проблема", – убежден экспремьер.
Между тем скандальную прослушку, которую потом выложили в сеть, Гончарук считает серьезной проблемой и угрозой, и в то же время надеется, что это дело будет расследовано.
Когда правительство – и не только мое, любое – и руководство Нацбанка кто-то может прослушивать, а затем выкладывать эти записи в сеть, предварительно их "покромсав" таким образом, чтобы кого-то ввести в заблуждение – это очень серьезная угроза для государства в целом. Это нельзя просто так спускать,
– отметил Гончарук.
Что известно о "прослушке" Гончарука
- 15 января в сети опубликовали аудиозапись встречи якобы Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, главы НБУ Якова Смолия и его заместительницы Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали то, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.
- Во время разговора "Гончарук" сказал, что он – "полный профан" в экономике и добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".
- По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ. 5 февраля работники СБУ устроили обыск в офисе телеканала "1+1" из-за тайного прослушивания премьера Гончарука в его кабинете. По словам правоохранителей, запись разговора якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя Евгения Куксина.
- После этого Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. Хотя, по закону, премьер подает заявление об отставке в Верховную Раду. После встречи с президентом Гончарук остался на посту. Тогда Зеленский дал ему "второй шанс". Однако уже 4 марта Рада все же отправила Гончарука в отставку.
Смотрите видео интервью с Алексеем Гончаруком в программе "Перекрестный допрос"