Нас мочили со всех сторон и жестко, – Гончарук о медийной кампании против него

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что во время того, когда он был на посту, против него происходила жесткая медийная кампания.

Это происходило из-за того, что правительство боролось с коррупцией, что не для всех было "удобно". Об этом экс-премьер отметил в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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Однако, по его словам, он не знает, именно ли это стало причиной отставки.

Это правда, что нас мочили со всех сторон, потому что мы боролись с коррупцией и делали рыночные реформы, а это не всем подходит. Это правда. Именно это было причиной или что-то другое – я гадать не хочу,

– подчеркнул Гончарук.

Он добавил, что сейчас нужно сконцентрироваться на будущем, а не обсуждать прошлое, и отставку в частности.

"Страна в достаточно серьезной ситуации. Это связано и с пандемией, и с непростой ситуацией в экономике. Мы все в одной лодке. Ни я, ни вы, ни любой другой гражданин, который хочет добра для нашей страны, – сейчас не стоит в стороне. Это наша общая проблема", – убежден экспремьер.

Между тем скандальную прослушку, которую потом выложили в сеть, Гончарук считает серьезной проблемой и угрозой, и в то же время надеется, что это дело будет расследовано.

Когда правительство – и не только мое, любое – и руководство Нацбанка кто-то может прослушивать, а затем выкладывать эти записи в сеть, предварительно их "покромсав" таким образом, чтобы кого-то ввести в заблуждение – это очень серьезная угроза для государства в целом. Это нельзя просто так спускать,

– отметил Гончарук.

Что известно о "прослушке" Гончарука

15 января в сети опубликовали аудиозапись встречи якобы Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, главы НБУ Якова Смолия и его заместительницы Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали то, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.

Во время разговора "Гончарук" сказал, что он – "полный профан" в экономике и добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".

По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ. 5 февраля работники СБУ устроили обыск в офисе телеканала "1+1" из-за тайного прослушивания премьера Гончарука в его кабинете. По словам правоохранителей, запись разговора якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя Евгения Куксина.

После этого Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. Хотя, по закону, премьер подает заявление об отставке в Верховную Раду. После встречи с президентом Гончарук остался на посту. Тогда Зеленский дал ему "второй шанс". Однако уже 4 марта Рада все же отправила Гончарука в отставку.

Смотрите видео интервью с Алексеем Гончаруком в программе "Перекрестный допрос"