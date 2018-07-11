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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Нас не кормят, а спать приходится на полу": украинцы до сих пор не могут вылететь из Анталии

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Украинцы до сих пор не могут вылететь из Анталии
Украинцы до сих пор не могут вылететь из Анталии / antalyatransferservice.com

Украинские туристы не могут вылететь из аэропорта Анталии. Рейс в Киев ожидают 170 туристов, в том числе 30 детей. Украинцы там уже двое суток, их не кормят, а туроператор сначала не появлялся вообще. По последней информации, в Киев их планируют забрать вечером 11 июля.

Об этом 24 каналу рассказали украинские туристы из аэропорта Анталии.

Читайте также: В аэропорту Анталии застряли 170 украинцев

Украинские туристы там уже двое суток, их не кормят, туроператор сначала вообще не появлялся. Спят все на полу и скамейках. Как известно 24 каналу, одна из туристок была вынуждена купить билеты за свой счет и вернуться в Украину. Все остальные до сих пор ждут рейса.

Кроме того, трансфер постоянно переносили. Даже сообщали о готовности рейса к посадке, однако украинские туристы считают, что это было сделано, чтобы они начали молчать. В конце концов, рейс потом сняли. Изначально сообщали лишь о задержке и переносе, и только недавно заявили о поломке. За два дня предложили только один гамбургер, несмотря на то, что среди ожидающих есть и маленькие дети.

Смотрите видео об украинских туристах, которые застряли в аэропорту Анталии

"Украинцев, которые с 10 июля не могут вылететь из Анталии в Киев, планируют забрать вечером 11 июля. По данным туроператора, рейс запланирован на 17:30. Его должна осуществить авиакомпания Anda Air. По словам представительницы Join UP, сейчас украинцы находятся в гостинице, туроператор намерен обеспечить им трансфер до аэропорта после подтверждения окончательного времени вылета", – об этом "Громадскому" сообщили в пресс-службе туроператора Join UP.

Полетят ли туристы домой вечером 11 июля – неизвестно, ведь некоторых уже увезли в отель.

Смотрите видео об украинцах, которые до сих пор не могут вылететь из Турции

 

Теги: Новости Украины авиация Новости Турции
Источник: 24 канал
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