12:14
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

"Нас не волнует мнение России": Сийярто остро отреагировал на слухи о влиянии Кремля на Венгрию

119 Читати новину українською
Сийярто назвал слухи о влиянии России на политику Венгрии в языковом вопросе ложью
Сийярто назвал слухи о влиянии России на политику Венгрии в языковом вопросе ложью / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что упреки о влиянии Российской Федерации на Будапешт в ситуации с образовательным законом являются ложью.

Об этом глава венгерского МИД рассказал в интервью "Европейской правде".

Читайте также: "Война с Россией не оправдание": глава МИД Венгрии сделал серьезное заявление относительно Украины

Он отметил, что не понимает, для чего украинское правительство распространяло антиугорську пропаганду о якобы влияния Кремля.

Нам известно о такой себе "мягкой дипломатии", когда намеренно распространяли слухи, мол, мы действуем под влиянием России. А это – просто ложь! Нам не нужна никакая Россия, чтобы определить, как защищать свою меньшину,
– заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия всегда будет защищать своих представителей нацменьшинств.

"Мы независимое государство и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении меньшинств. Мы знаем одно: на Закарпатье венгры, их – примерно 150 тысяч, и мы стремимся защищать их права. И мы, если будет потребность, будем защищать их от кого угодно – от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно", – подчеркнул дипломат.

Глава МИД убеждает, что Венгрия "не пророссийская и не проамериканская. Она – провенгерская".

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости политики Новости России Венгрия Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сегодня, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 581
Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
сегодня, 10:01 Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
105
В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
сегодня, 08:37 В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
Ольга Черненко 795
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 июня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1579
Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
24 июня, 20:01 Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
847
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук