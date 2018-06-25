"Нас не волнует мнение России": Сийярто остро отреагировал на слухи о влиянии Кремля на Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что упреки о влиянии Российской Федерации на Будапешт в ситуации с образовательным законом являются ложью.

Об этом глава венгерского МИД рассказал в интервью "Европейской правде".

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Он отметил, что не понимает, для чего украинское правительство распространяло антиугорську пропаганду о якобы влияния Кремля.

Нам известно о такой себе "мягкой дипломатии", когда намеренно распространяли слухи, мол, мы действуем под влиянием России. А это – просто ложь! Нам не нужна никакая Россия, чтобы определить, как защищать свою меньшину,

– заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия всегда будет защищать своих представителей нацменьшинств.

"Мы независимое государство и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении меньшинств. Мы знаем одно: на Закарпатье венгры, их – примерно 150 тысяч, и мы стремимся защищать их права. И мы, если будет потребность, будем защищать их от кого угодно – от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно", – подчеркнул дипломат.

Глава МИД убеждает, что Венгрия "не пророссийская и не проамериканская. Она – провенгерская".

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.