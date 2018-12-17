"Нас обманули и четко подставили": ситуация с дисквалификацией "Олимпика" обостряется

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин высказал мнение о решении апелляционного комитета об отстранении молодежных команд олимпийцев.

24 Канал писал, что КДК ФФУ дисквалифицировал команды "Олимпика" U-21 и U-19 на сезон-2019/20 за участие в договорных матчах, после чего клуб подал апелляцию, которая и была рассмотрена 8 ноября.

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Это позорное решение. Они не приняли во внимание те эпизоды, которые показал Олимпик. Нас усыпили тем, что заверили: будет условное наказание. Усыпили нашу бдительность. На самом же деле, нас обманули и четко подставили,

– сказал Гельзин.

В свою очередь, генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов заявил, что клуб хочет добиться повторного рассмотрения дела о дисквалификации молодежных команд.

"Олимпик" хочет одного – справедливости. Чтобы те дела, которые сейчас рассматриваются, были рассмотрены справедливо. Нам Баранка не нужен, пусть работает, дай Бог ему здоровья. Нам нужно, чтобы рассмотрение дел, которые есть на сегодняшний день, был справедливым. Нас обвиняют в том, чего нет на самом деле ,

– заявил Антонов.

Также функционер рассказал, что "Олимпик" намерен заручиться поддержкой клубов Премьер-лиги и передать коллективное обращение в апелляционный комитет о повторном пересмотре дела.

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Дисциплинарный комитет не запрещает повторное рассмотрение дела в том случае, если открылись новые обстоятельства. Однако для пересмотра дела выявленные обстоятельства должны быть существенными.

Отметим, что согласно регламенту, дисквалификация молодежных команд может повлечь за собой отзыв у "Олимпика" аттестата УПЛ.

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