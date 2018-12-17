12:10
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      "Нас обманули и четко подставили": ситуация с дисквалификацией "Олимпика" обостряется

      51 Читати новину українською
      ФК "Олімпік"
      ФК "Олімпік" / fclviv.com.ua

      Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин высказал мнение о решении апелляционного комитета об отстранении молодежных команд олимпийцев.

      24 Канал писал, что КДК ФФУ дисквалифицировал команды "Олимпика" U-21 и U-19 на сезон-2019/20 за участие в договорных матчах, после чего клуб подал апелляцию, которая и была рассмотрена 8 ноября.

      Читайте также: Баранка: За 4 года подозрительные движения коэффициентов были минимум в 37-ми матчах команд "Олимпика"

      Это позорное решение. Они не приняли во внимание те эпизоды, которые показал Олимпик. Нас усыпили тем, что заверили: будет условное наказание. Усыпили нашу бдительность. На самом же деле, нас обманули и четко подставили,
      – сказал Гельзин.

      В свою очередь, генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов заявил, что клуб хочет добиться повторного рассмотрения дела о дисквалификации молодежных команд.

      "Олимпик" хочет одного – справедливости. Чтобы те дела, которые сейчас рассматриваются, были рассмотрены справедливо. Нам Баранка не нужен, пусть работает, дай Бог ему здоровья. Нам нужно, чтобы рассмотрение дел, которые есть на сегодняшний день, был справедливым. Нас обвиняют в том, чего нет на самом деле ,
      – заявил Антонов.

      Также функционер рассказал, что "Олимпик" намерен заручиться поддержкой клубов Премьер-лиги и передать коллективное обращение в апелляционный комитет о повторном пересмотре дела.

      Читайте также: "Олимпик" может прекратить свое существование – гендиректор клуба

      Дисциплинарный комитет не запрещает повторное рассмотрение дела в том случае, если открылись новые обстоятельства. Однако для пересмотра дела выявленные обстоятельства должны быть существенными.

      Отметим, что согласно регламенту, дисквалификация молодежных команд может повлечь за собой отзыв у "Олимпика" аттестата УПЛ.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Олимпик УПЛ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сегодня , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 4928
      Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      16 декабря , 23:07 Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1289
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      16 декабря , 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      658
      Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      16 декабря , 20:00 Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      1074
      Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели
      16 декабря , 19:30 Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели
      634
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Воронин: В Харькове украинцам будет значительно тяжелее, чем в Варшаве
       10 октября 2013 , 10:56
      "Днепр" сыграет спарринги с ПСВ и "Порту"
       26 июня 2014 , 13:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук