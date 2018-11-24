Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой

Чем ближе день выборов, тем больше в эфир запускается тезисов, которые должны понравится людям. И как результат – открыть двери перед кандидатами, которые эти тезисы озвучивают. И вот один из тезисов: "Украине мешают и не дают стать богатой".

Вот если не мешали, то Украина уже бы давно соперничала со Швейцарией и Швецией, а так, проклятые непонятно кто мешают и не дают. И в результате мы остаемся бедными. И заводы строят где-то в других странах, и капиталы хранят не в украинских банках, а в Лондоне, и это все не наша вина, просто нам мешают. Это очень опасный тезис. Опасный тем, что он одновременно деструктивен и очень популярен.

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Сколько раз вы слышали в жизни от людей, что они очень талантливые и обязательно добились бы успеха, но им вечно кто-то мешает. И дело не в том, что они ленивы или много пьют, дело обязательно в том, что им кто-то мешает. Это могут быть и коллеги по работе и мировое еврейство.

Люди постоянно используют этот тезис, оправдывая себя, потому что это прекрасный психологический механизм защиты. Он не дает вашему мозгу съесть вас заживо, но не делает вас богаче, а только беднее. И множество людей, чья жизнь завершилась в канаве, всегда очень убедительно доказывали, что это не они виноваты в своих бедах, а коварные враги.

И если говорить о странах, то вы легко вспомните названия стран, которым все время мешают. Это Венесуэла, Северная Корея, Иран. И Россия тоже, вокруг которой есть мировой заговор. Эти страны очень бедные, или становятся все беднее и беднее. По крайней мере, по сравнению с другими, такими же, обладающими схожими возможностями.



Росийский пропагандист Дмитрий Киселёв

И причина их бедности не в том, что им кто-то мешает. Дело в том, что страны управляются неправильно. И рассказы о том, что кто-то мешает – лишь жалкая попытка оправдать ту бедность, которая приходит в след за неверным управлением.

Это может быть коррупция, это может быть популизм, это может быть все вместе. Но суть в том, что любая власть, которая ведет не верную политику и начинает рассказывать о мировом заговоре против своей стран, лишь скрывает за этими словами свою несостоятельность. Как алкоголик, который сидит на кухне в майке и трениках и сожалеет, что только происки врагов не дали ему возможность сейчас стоять наравне с Тимом Куком или Цукербегом.

И ещё пугающе, когда сказки о врагах, не дающим нам жить, говорит оппозиция. Ведь этим она готовит народ к тому, что после их прихода к власти мы будем все беднее и беднее, но не они будут виноваты, а коварные враги. Как алкоголику, которому вечно какие-то козлы мешают жить. То же самое и с Украиной.

Украине никто не мешает, кроме самой Украины. Никто не сдерживает бизнес от инвестиций в Украину. Только сама Украина. Правда ведь, глупо предполагать, что выбирая между страной, где нет верховенства права и твоя собственность может в момент перестать быть твоей собственностью и страной, где частная собственность защищена и свята, инвестор сделает выбор в пользу первой.



Бедность в Украине

Нет, инвестор не пойдет к нам. Просто потому, что в мире множество более привлекательных альтернатив. Просто потому, что Украина ничем не примечательная страна третьего мира, а не пуп земли, как приятно считать некоторым избирателям.

Мы отстали от мира на десятки, а то и сотни лет, и никогда не вырвемся вперед своими силами. Даже не догоним. Потому что отстали. Навсегда. Поэтому хватит мечтать о несбыточном, голосуя за тех, кто это обещает. Наша роль в современной мировой экономике – это не финансовый или технологический центр.

И единственный способ, которым мы можем приблизится к успешной части мира, это если сделаем все, чтобы инвесторы принесли нам сюда капиталы и технологии. Потому что своих у нас нет.

Мы можем придумывать локальные инновации, но все равно они должны быть встроены в технологическую цепочку, которая для украинской промышленности выглядит космической. И чтобы нам принесли эти технологии, мы должны создать уникальные условия.

И речь не о налогах, а о сочетании верховенство прав и либеральных правил игры, которые могут привлечь новаторов. Деньгами вы их не привлечете, а только возможностями. Меньше запретов, больше гарантий права собственности. И тогда Украина сможет, в отдельных областях, приблизится к лидерам мира.

В мире запрещают клонирование? Мы должны разрешить, чтобы лучшие технологии пришли к нам. В мире будут ограничивать робототехнику? Тогда мы должны стать землей обетованной для роботов. В мире запрещают эвтаназию? Тогда в Карпатах должен быть центр для эвтаназии. И тогда в Украине появятся центры с современными технологиями. В противном случае мы будем лишь покупать результат.

Вам может это нравится или не нравится, но это правда. И её надо принять, если хотите здраво смотреть на реальный мир. И да, я тоже мог бы сказать, что мне не дают играть в составе "Манчестер Юнайтед". И это будет правдой. Мне реально не дают. Но не потому, что есть заговор и украинцев просто не пускают в составы топ-клубов. Просто я гожусь только мячи подавать.

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И тут не нужен никакой заговор. И стать игроком Манчестер Юнайтед я бы смог только в том случае, если бы сам клуб лихо скатился в трясину, куда-то в 10-ю английскую лигу, что дало бы мне шанс. Ну или предположим, что я бы стал очень хорошо тренироваться и в считаные сроки попал бы число то мировых футболистов. Согласитесь, второй вариант звучит маловероятно.

Так вот точно также звучат все разговоры о том, что Украина должна стать лидером инновационной экономики, показать что-то миру и стать новой силиконовой долиной, создать тут компании аля Apple или прокопать гиперлуп. Компания Apple может появится в Украине только как Патрисиа Касс, когда она уже никому не нужна во Франции, она может неделями колесить по городам Украины.

Украине никто не мешает. Точно также как никто не мешает Польше. Просто Польша в 90-х сделала свою домашнюю работу и провела реформы. И теперь украинцы едут туда работать, а вот Украина не сделала реформ. Не перестроила свою ущербную экономику. И теперь бедная. И способна только жаловаться, что нам кто-то мешает. Кто-то не дает. Вместо того, чтобы начать делать реформы.



Украинцы в Польше

И про конкуренцию. Является ли сейчас Германия конкурентом США? Да, конечно. Но это стало результатом активной поддержкой Германии со стороны той же США после выборов. США и Европа активно помогали Японии, а потом Корее. И эти страны в результате поддержки становились конкурентами ведущих экономических держав.

И никого это не волнует особо. Потому что это тот случай, когда лучшие иметь чуть меньший кусок но от большого пирога, чем большой кусок – маленького. И уж точно в такой обстановке ни у кого в мире нет желания не дать развиваться маленькой жалкой экономике Украины, которая воспринимается в глобальном мире как статистическая погрешность.

Нас просто не существует на экономических картах. И глупо предполагать, что кто-то будет мешать неудачнику. Даже если бы у него было такое желание, мешать. Но и желания нет и неудачник со всем справляется сам. На отлично. И все что он может, это повесить у себя свой портрет, написать "Слава мне" и послать МВФ куда подальше. И сразу станет легче.