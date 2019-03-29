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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Нас просто разберут на органы, если мы не изменимся, – Мостовая о ситуации в Украине

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      Ситуация в Украине очень тяжелая. Мы сверхслабые сейчас – экономически, организационно, профессионально и кадрово. Мы теряем человеческую кровь на фронте и тех, кто эмигрирует из Украины.

      Такое мнение в эфире 24 канала выразила главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая.

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      – Мы не можем позволить себе дальше болеть и ничего с этим не делать. Нельзя заниматься только пиаром, нужно лечиться. Становиться здоровым обществом, государством. Мы теряем конкурентность. Украина почти одинаково стартовала с Польшей, но уровень развития сейчас отличается.

      – Нам никто не поможет, пришло время осознать, что мы должны наводить порядок у себя сами. Пока мы еще имеем такую возможность. Надо не фамильно, а качественно изменить власть, потому что есть проказа, которая тихо заставляет нас терять регионы, сферы, технологии, людей и перспективы. Мы кусками просто распадаемся. Нам надо собраться, пока есть такая возможность.

      мостова гриценко вибори
      Юлия Мостовая и Анатолий Гриценко

      – Это окно возможностей в мире не будет долго присутствовать, если мы не обновим системность, качество власти, мораль и совесть власти. Если мы этого не сделаем, нас просто разберут на органы, может регионами, людьми или недрами. Нас разберут на органы те, которые сильнее.

      – Сейчас окно возможностей не закрылось, но оно не будет таким панорамным. Все очень ускоряется. Всю жизнь мы пытались бороться за то, чтобы качество власти, качество нашей элиты было другим, общество было активнее.

      – Не живите с нелюбимыми. Это как, я проголосовал бы за хорошую жизнь, но она не пройдет, поэтому буду голосовать за плохую. Все в руках людей.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 СМИ Анатолий Гриценко Заробитчане
      Источник: 24 канал
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