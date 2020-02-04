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      Нас пытали током, а девушек насиловали: экс-пленник Усатюк рассказал об ужасах плена (18+)

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      Сергей Усатюк / 24 канал

      О пребывании в плену, пытках, которые совершали пророссийские боевики – в откровенном интервью 24 каналу рассказал экс-пленник Кремля Сергей Усатюк, который был освобожден 29 декабря во время последнего обмена.

      Мужчина рассказал, что попал в плен в октябре 2017 года.

      Полное интервью читайте здесь: Я до сих пор не могу наесться и боюсь общаться с людьми: откровенное интервью с экс-пленным (18+)

      "Приехал в Горловку, остановился в отеле и вечером меня встретили четверо ребят в военной форме. Попросили документы. Я дал паспорт. У меня поинтересовались: "Вы что, гражданин Украины?" Я ответил: "Да, я гражданин Украины и я на украинской земле". Мне сказали подождать минуточку и тут же подъехала машина сзади. Как я потом понял – это был фургон", – рассказал Усатюк.

      Далее мужчине сказали лечь лицом в землю и обыскали на предмет оружия и запрещенных предметов, проверили номер.

      И когда я поднимался, меня ударили прикладом автомата в голову. И я потерял сознание. Очнулся только, когда меня уже били в машине. Я проснулся от боли,
      – вспоминает экс-пленный.

      Что известно о Сергее УсатюкеСергей Усатюк – из Дружковки, города Донецкой области. Как он сам рассказал, до плена работал на заводе и в похоронном бюро, несколько раз хотел пойти служить, но его не брали. "Но потом получилось так, что познакомился с людьми, и меня отправили туда шпионить", – сказал Усатюк. В 2017 году Сергей попал в плен.

      По состоянию на 4 февраля 2020 года Сергея Усатюка уже выписали из санатория "Лесная поляна" и отправили домой в Дружковку, хотя экс-пленный, по его словам, должен быть в заведении еще до 8 февраля.

      Пока парень не получил обещанных выплат от правительства и не имеет денег на жизнь. В Дружковке его ждет больная мать.

      Сергей продолжил, что после того, когда он проснулся избитым в авто, далее его привезли в Горловское "МГБ", где в течение нескольких дней пытали, после чего отвезли на территорию завода "Изоляция", где начались настоящие пытки над каждым, кто там находился.

      Там начались пытки и издевательства над каждым. Мы думали, что это последние дни. Каждый день для нас был как последний день. Если выжил в один день – это хорошо, если покалечили – лечили сами друг друга. Что было под рукой, тем и лечили,
      – сказал бывший пленный.

      Он добавил: электрошокер и тапик были ежедневными пытками.

      "Цепляли электроды на все, что могли: на ноги, на руки, на голову и на интимные места цепляли – и могли даже в одно место засунуть, чтобы добиться своего. Пытали даже те, которые сидели там в плену. Там были ребята дээнэровцы, которые пытали нас и насиловали девушек. Не раз я слышал об этом. И когда уже лежал на кровати, после того, как меня избили и пытали, вечером зашел старший всей этой структуры и он кому-то из бывших военных дээнэровцев (которые тоже попали в плен – 24 канал) говорит: "Вот вам презервативы, и сейчас девушка к вам зайдет, нужно ее обработать", – поделился ужасными воспоминаниями бывший пленный.

      сергій усатюк
      Сергей Усатюк: Нас кормили просроченными продуктами, я не знал, что такое можно есть

      Усатюк рассказал, что пытками боевики хотели выбить из него согласие, что он сотрудничал с СБУ или еще какими-то структурами.

      Читайте также: Пытки, попытки суицида и желание мести: Асеев откровенно рассказал о плене боевиков

      "Они хотели их данные, позывные. Но этого я не знал, но все равно пытались чего-то от меня добиться. Добиться того, чего я не знаю. Точно так же и других. Был у нас такой инцидент: меня когда током пытали, в этот же день зашли и начали из автоматов стрелять в потолок. Чтобы мы боялись их, оказывали психологическое и моральное давление", – вспоминает мужчина.

      Видео: откровенное интервью 24 канала с бывший пленным Сергеем Усатюком

      Если вы хотите помочь Сергею Усатюку финансово, вы можете это сделать по следующим реквизитам:

      Ощадбанк, Усатюк Сергей Владимирович – 4790729902642792

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украина – Россия Новости Донецка
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