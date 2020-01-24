Нас раком поставили: Лукашенко снова пожаловался на Россию из-за нефтяного конфликта – видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова прокомментировал конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа. По его словам, Россия наплевала на союзные отношения между государствами.

Об этом он рассказал во время рабочей поездки на завод газетной бумаги в белорусском Шклове.

К теме: Нефтяной конфликт России и Беларуси: Минск нашел еще одну альтернативу

Мы дрожим, боимся свою страну защитить. Достаточно смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ и мы должны его защитить,

– сказал Лукашенко.

Смотрите видео возмущения Лукашенко из-за конфликта с Россией:

Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти

Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.

Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.

Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.​

Интересная мысль! Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.