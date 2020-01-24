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      Нас раком поставили: Лукашенко снова пожаловался на Россию из-за нефтяного конфликта – видео

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      Александр Лукашенко и Владимир Путин / ТАСС

      Президент Беларуси Александр Лукашенко снова прокомментировал конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа. По его словам, Россия наплевала на союзные отношения между государствами.

      Об этом он рассказал во время рабочей поездки на завод газетной бумаги в белорусском Шклове.

      К теме: Нефтяной конфликт России и Беларуси: Минск нашел еще одну альтернативу

      Мы дрожим, боимся свою страну защитить. Достаточно смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ и мы должны его защитить,
      – сказал Лукашенко.

      Смотрите видео возмущения Лукашенко из-за конфликта с Россией:

      Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти

      • Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.
      • Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
      • Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.​

      Интересная мысль! Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики нефть Александр Лукашенко Новости Беларуси
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